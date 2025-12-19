Así podés aprovechar el descuento mejorado en carnicerías de Cuenta DNI para diciembre 2025 El beneficio se activa un solo día antes de Navidad. Permite reducir el gasto en compras clave del mes. Por + Seguir en







Ese día, los usuarios podrán acceder a un 35% de reintegro sobre el total de la compra. Pexels

Cuenta DNI activa en diciembre 2025 un descuento especial del 35% en carnicerías, granjas y pescaderías, pensado para las compras previas a las fiestas.

El beneficio se podrá usar únicamente el sábado 20 de diciembre y tiene un tope de reintegro de $7.000 por persona, alcanzable con consumos cercanos a $20.000.

El pago debe realizarse a través de la app con QR o Clave DNI, y la devolución se acredita automáticamente en la cuenta.

La promoción se suma a los descuentos vigentes en supermercados, comercios de cercanía y otras rebajas activas durante todo el mes. A medida que se acercan las fiestas, Banco Provincia reforzó uno de los beneficios más utilizados de su billetera digital. En diciembre de 2025, Cuenta DNI vuelve a ofrecer un descuento clave en carnicerías, granjas y pescaderías, con condiciones mejoradas y una única fecha para aprovecharlo antes de Navidad y Año Nuevo.

La promoción busca aliviar el gasto de la mesa en las fiestas y se suma al resto de las rebajas vigentes durante el mes. Además de este beneficio puntual, la aplicación mantiene descuentos en supermercados como Carrefour, Día, Chango Más y otras cadenas adheridas, junto con promociones en comercios de cercanía y cuotas sin interés en rubros seleccionados.

cuenta dni Cuenta DNI Cómo aprovechar el descuento en carnicerías de Cuenta DNI en diciembre 2025 El Banco Provincia definió una jornada especial para aplicar el beneficio en el rubro carnes. El descuento estará disponible únicamente el sábado 20 de diciembre y alcanza a carnicerías, pollajerías y pescaderías adheridas a Cuenta DNI.

Ese día, los usuarios podrán acceder a un 35% de reintegro sobre el total de la compra, con un tope actualizado de $7.000 por persona. Para alcanzar el máximo del beneficio, el consumo estimado ronda los $20.000. El pago debe realizarse a través de la app, utilizando QR o Clave DNI, y el reintegro se acredita de forma automática en la cuenta, sin necesidad de trámites adicionales.

Cuenta DNI La billetera virtual del Banco Provincia renueva sus beneficios con foco en gastronomía, ferias y una nueva promo para amantes de los libros. Banco Provincia Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en diciembre 2025 Durante todo diciembre, la billetera digital del Banco Provincia mantiene una amplia variedad de promociones en distintos rubros. Entre las principales se destacan los descuentos en supermercados y mayoristas, los beneficios en comercios de barrio, las rebajas en ferias y mercados bonaerenses y las promociones especiales en gastronomía para jóvenes.

A estas ofertas se suman las cuotas sin interés en locales seleccionados y el refuerzo puntual en carnicerías previo a las fiestas, que se presenta como uno de los incentivos más fuertes del mes para quienes buscan organizar las compras navideñas sin desajustar el presupuesto.