19 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Esta nena tenía un dolor de ojo constante y cuando fue al médico no podían creer lo que descubrieron

La reacción de los especialistas dejó en claro que no se trataba de un problema común ni de fácil detección.

Por
El caso de la niña que tenía fuertes dolores en varios sectores de su cabeza

El caso de la niña que tenía fuertes dolores en varios sectores de su cabeza

  • La nena de 11 años sufrió fuertes dolores en un ojo antes de que se detectara la infestación.
  • La madre descubrió larvas e insectos en el cuero cabelludo y pidió ayuda de urgencia. Fue diagnosticada con miasis foruncular, una infección provocada por larvas de moscas.
  • La infestación estaba tan avanzada que ya había dañado tejidos y perforado el cráneo.
  • La Justicia denunció a la madre por omisión de cuidados mientras la menor sigue internada.

Durante semanas, una nena convivió con un dolor persistente en uno de sus ojos que, en un principio, parecía no tener una explicación clara. Lo que comenzó como una molestia intermitente fue ganando intensidad con el correr de los días, hasta convertirse en una señal de alarma para su familia.

comer mejor en las fiestas: la receta del mantecol casero y como incorporar platos tradicionales de forma saludable
Te puede interesar:

Comer mejor en las Fiestas: la receta del Mantecol casero y cómo incorporar platos tradicionales de forma saludable

Al llegar a la consulta especializada, los profesionales se encontraron con un caso que rompía con cualquier diagnóstico inicial. Los estudios y exámenes realizados revelaron un escenario inesperado que sorprendió incluso al equipo médico: Tenía gusanos comiéndole la cabeza.

Qué reveló el médico sobre la nena que tenía dolor de ojos

Médicos

Una situación de extrema gravedad sacudió a la localidad de Santo Tomé, en Corrientes, cuando una nena de 11 años tuvo que ser trasladada de urgencia a un hospital tras un hallazgo impactante. La menor llevaba varios días quejándose de un dolor intenso en uno de sus ojos y, al revisarla, su madre advirtió la presencia de insectos y larvas en el cuero cabelludo, lo que encendió todas las alarmas.

El episodio ocurrió un miércoles y derivó en una rápida intervención del sistema de emergencias. La niña fue llevada inicialmente al Hospital Universitario San Juan Bautista, donde los médicos confirmaron que padecía una infección severa. Ante el delicado cuadro clínico, decidieron derivarla al Hospital Pediátrico Juan Pablo II, en la ciudad de Corrientes, donde continúa internada bajo observación permanente.

Los especialistas constataron que la infección estaba en un estado muy avanzado. Se trataba de una miasis foruncular, una infestación provocada por moscas que depositan sus huevos en la piel o el cuero cabelludo. Según explicaron los médicos, las larvas ya habían comenzado a destruir tejidos y a comprometer incluso el hueso del cráneo, lo que dificultó su extracción total. Frente a la gravedad del caso, la Justicia intervino de oficio y denunció a la madre por “lesiones graves por omisión”, mientras el equipo médico sigue de cerca la evolución de la menor.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Este entrenamiento de fuerza requiere el uso de pesas. 

El entrenamiento de solo 20 minutos para mejorar la musculatura: lo respalda la ciencia

Cuáles son los efectos del edulcorante en la salud.

Esto le pasa al cuerpo si consumís edulcorantes todos los días

Colombia y Perú también reportaran los primeros casos en Sudamérica.

Alarma sanitaria por la "supergripe" H3N2: Chile confirmó la variante y Argentina monitorea posibles casos

Christian Petersen se encuentra internado en terapia intensiva.

Qué es una falla multiorgánica, el delicado cuadro de Christian Petersen

el gobierno cruzara datos de salud y anses para pagar el 20% que se retenia todos los meses

El Gobierno cruzará datos de Salud y ANSES para pagar el 20% que se retenía todos los meses

El primer parte médico aseguró que sufrió una falla multiorgánica y siguen en estado grave.

Parte médico oficial sobre Christian Petersen: "Falla multiorgánica"

Rating Cero

El líder de Tan Biónica habló sobre sus adicciones.

Hasta las lágrimas: el profundo mensaje de Chano Charpentier sobre las adicciones

En los últimos años, Los Ángeles Azules volvieron a demostrar su vigencia.

Arrancó la venta de entradas para el regreso de Los Ángeles Azules a la Argentina

Llega la tercera edición de Párense de Manos.

Dónde ver Párense de Manos 3: hora y cronograma completo de las peleas

Christian Petersen lucha por su vida. 

Preocupación por la salud de Christian Petersen: los dramáticos momentos del chef antes de la descompensación

Con solo tres episodios y un elenco destacado, la producción apuesta al suspenso clásico.
play

Expectativa en Netflix: cada vez falta menos para el estreno de una miniserie para maratonear

Trata sobre un ex militar que toma una importante decisión luego de que su nieta cayera en manos de una banda de narcotraficantes. 
play

Es la serie española más vista de la historia y la rompe en Netflix

últimas noticias

El caso de la niña que tenía fuertes dolores en varios sectores de su cabeza

Esta nena tenía un dolor de ojo constante y cuando fue al médico no podían creer lo que descubrieron

Hace 51 minutos
La historia de los crímenes que conmocionaron a Boston en los años 60´

Así actuaba el estrangulador de Boston, el asesino en serie rodeado de misterios y sospechas

Hace 55 minutos
Comer mejor en las Fiestas: la receta del Mantecol casero y cómo incorporar platos tradicionales de forma saludable

Comer mejor en las Fiestas: la receta del Mantecol casero y cómo incorporar platos tradicionales de forma saludable

Hace 1 hora
Habrá 2 sitios en la provincia de Buenos Aires que tendrán feriados extras.

Confirman que será feriado el lunes 22 de diciembre: a qué se debe y quiénes tendrán fin de semana largo

Hace 1 hora
Los pequeños contribuyentes ahora pueden emitir facturas de manera rápida y sencilla utilizando WhatsApp.  

Este es el cambio clave que tendrá el monotributo porteño a partir del 2026

Hace 1 hora