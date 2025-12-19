Esta nena tenía un dolor de ojo constante y cuando fue al médico no podían creer lo que descubrieron La reacción de los especialistas dejó en claro que no se trataba de un problema común ni de fácil detección. Por + Seguir en







El caso de la niña que tenía fuertes dolores en varios sectores de su cabeza

La nena de 11 años sufrió fuertes dolores en un ojo antes de que se detectara la infestación.

La madre descubrió larvas e insectos en el cuero cabelludo y pidió ayuda de urgencia. Fue diagnosticada con miasis foruncular, una infección provocada por larvas de moscas.

La infestación estaba tan avanzada que ya había dañado tejidos y perforado el cráneo.

La Justicia denunció a la madre por omisión de cuidados mientras la menor sigue internada. Durante semanas, una nena convivió con un dolor persistente en uno de sus ojos que, en un principio, parecía no tener una explicación clara. Lo que comenzó como una molestia intermitente fue ganando intensidad con el correr de los días, hasta convertirse en una señal de alarma para su familia.

Al llegar a la consulta especializada, los profesionales se encontraron con un caso que rompía con cualquier diagnóstico inicial. Los estudios y exámenes realizados revelaron un escenario inesperado que sorprendió incluso al equipo médico: Tenía gusanos comiéndole la cabeza.

Qué reveló el médico sobre la nena que tenía dolor de ojos Médicos Una situación de extrema gravedad sacudió a la localidad de Santo Tomé, en Corrientes, cuando una nena de 11 años tuvo que ser trasladada de urgencia a un hospital tras un hallazgo impactante. La menor llevaba varios días quejándose de un dolor intenso en uno de sus ojos y, al revisarla, su madre advirtió la presencia de insectos y larvas en el cuero cabelludo, lo que encendió todas las alarmas.

El episodio ocurrió un miércoles y derivó en una rápida intervención del sistema de emergencias. La niña fue llevada inicialmente al Hospital Universitario San Juan Bautista, donde los médicos confirmaron que padecía una infección severa. Ante el delicado cuadro clínico, decidieron derivarla al Hospital Pediátrico Juan Pablo II, en la ciudad de Corrientes, donde continúa internada bajo observación permanente.

Los especialistas constataron que la infección estaba en un estado muy avanzado. Se trataba de una miasis foruncular, una infestación provocada por moscas que depositan sus huevos en la piel o el cuero cabelludo. Según explicaron los médicos, las larvas ya habían comenzado a destruir tejidos y a comprometer incluso el hueso del cráneo, lo que dificultó su extracción total. Frente a la gravedad del caso, la Justicia intervino de oficio y denunció a la madre por “lesiones graves por omisión”, mientras el equipo médico sigue de cerca la evolución de la menor.