Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 19 de diciembre

La divisa estadounidense opera a $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en el Banco Nación en la última rueda de semana. Por su parte, el MEP y el blue se comercializan abajo de los $1.500.

El dólar se ubica abajo de los $1.500,

El dólar oficial cotiza este viernes a $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en el Banco Nación , luego de una rueda de jueves donde se mantuvo estable y sin cambios tras el anuncio del Banco Central de una modificación del esquema de bandas . En tanto, el blue y el MEP se mantienen abajo de los $1.500.

El dólar cerró sin cambios: oficial y minorista estables, mientras la brecha con los financieros se achicó

El presidente Javier Milei había defendido el esquema de bandas cambiarias sobre el dólar aplicado por su gobierno y anticipó que "en algún momento, estarán tan abiertas que van a hacer que sea un tipo de cambio libre". Además, sostuvo que el sistema actual busca "ponerle un límite a la volatilidad" .

El Gobierno informó que, además del cambio en las bandas, a partir del 1° de enero de 2026 se pondrá en marcha un programa de acumulación de reservas consistente con la evolución de la demanda de dinero y la liquidez del mercado cambiario, junto a una participación del 5% del volumen diario .

El ministro de Economía, Luis Caputo , también respaldó el esquema de reservas y aseguró que "a la gente común no le afecta en nada" . "Con el precio del dólar no pasa nada, y lo que anunciamos adicionalmente con el Banco Central es que ahora, que tenemos refinanciamiento, podemos acumular reservas. A nivel macroeconómico vamos a estar mejor, porque el balance del BCRA va a mejorar", expresó en el streaming Carajo.

El dólar oficial opera a $1.422,61 para la compra y $1.474,61 para la venta .

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense cotiza a $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue opera a $1.470 para la compra y $1.490 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.453,50.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.917,5.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.546,52 mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.498,58.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.459,5.