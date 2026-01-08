8 de enero de 2026 Inicio
Precios, requisitos y más: qué diferencias claves tiene la VTV de CABA y de Buenos Aires

Las diferencias entre jurisdicciones influyen en costos y plazos. Conocerlas ayuda a evitar sanciones y organizar mejor el control obligatorio.

Tanto la Ciudad como la Provincia actualizaron sus esquemas.

Tanto la Ciudad como la Provincia actualizaron sus esquemas.

  • La Verificación Técnica Vehicular arrancó 2026 con aumentos que impactan de manera distinta en Ciudad y Provincia.
  • Los valores, plazos y requisitos cambian según la jurisdicción donde esté radicado el vehículo.
  • La antigüedad exigida para el primer control marca una diferencia clave entre ambos sistemas.
  • Jubilados y personas con discapacidad mantienen beneficios y exenciones bajo ciertas condiciones.

El comienzo de 2026 llegó con modificaciones importantes en la Verificación Técnica Vehicular para quienes circulan por el Área Metropolitana de Buenos Aires. Tanto la Ciudad como la Provincia actualizaron sus esquemas, generando contrastes que afectan directamente al bolsillo y a la planificación de los conductores.

La suba de tarifas, junto con controles viales más estrictos, volvió indispensable conocer en detalle cómo funciona la VTV en cada distrito. No solo se trata del monto a pagar, sino también de los plazos de vigencia, la antigüedad mínima exigida y los beneficios disponibles para determinados grupos.

Debido a estas modificaciones es importante entender las diferencias entre ambos regímenes para evitar multas elevadas y organizar el trámite con mayor previsión, especialmente en un año donde los costos y las exigencias ganaron protagonismo.

Cuáles son las principales diferencias entre la VTV de CABA y de Buenos Aires

Una de las distancias más notorias aparece en el precio del trámite. En la Provincia de Buenos Aires, el nuevo cuadro tarifario aumentó el valor de la VTV para autos particulares de hasta 2.500 kilos a $97.057,65, mientras que las motos deben abonar $38.801. Para vehículos de mayor porte, el costo supera los $174.000. En cambio, en la Ciudad de Buenos Aires los montos son más bajos, ya que los autos pagan $63.453,61 y las motos $23.858,78, lo que genera una brecha importante entre ambas jurisdicciones.

También existen diferencias en la antigüedad requerida para realizar el primer control. En territorio bonaerense, la verificación es obligatoria a partir de los dos años de uso o cuando el vehículo supera los 60.000 kilómetros, y desde ese momento debe renovarse todos los años. En CABA, el plazo inicial es más amplio, ya que el trámite recién se exige desde el cuarto año de patentamiento o al alcanzar los 64.000 kilómetros, lo que beneficia a quienes poseen unidades más nuevas.

A pesar de los montos establecidos, se contemplan beneficios para determinados sectores de la población

A pesar de los montos establecidos, se contemplan beneficios para determinados sectores de la población

Los plazos de vigencia del certificado también varían. Mientras que en Provincia la oblea tiene carácter anual sin excepciones, en la Ciudad existe la posibilidad de acceder a una vigencia de dos años si el vehículo presenta bajo kilometraje y supera satisfactoriamente los controles de seguridad y emisiones.

En cuanto a los beneficios, ambos sistemas contemplan exenciones para jubilados y pensionados que cobren hasta dos haberes mínimos, siempre que el vehículo esté a su nombre y se respete el calendario según patente. Además, las personas con Certificado Único de Discapacidad vigente pueden realizar la VTV sin costo para un solo vehículo por año, ya sea propio o de un familiar directo, cumpliendo con la documentación correspondiente.

