Esta planta móvil de la VTV confirmó su apertura en Chascomús: hasta cuándo estará y dónde se encuentra







La verificación es obligatoria para circular y cobra mayor importancia durante la temporada de verano. La Verificación Técnica Vehicular (VTV) volvió a Chascomús con la puesta en marcha de su planta móvil, que presta servicio durante varias semanas para facilitar el control obligatorio a conductores de la ciudad y la región. La iniciativa permite realizar el trámite sin necesidad de trasladarse a otras localidades.

El operativo se desarrolla en una ubicación conocida por los vecinos y busca ordenar la demanda mediante un sistema de turnos previos. De este modo, se intenta agilizar la atención y garantizar condiciones adecuadas para la inspección de los vehículos.

Mientras se registra una mayor circulación por el período de las vacaciones de verano, la presencia de la planta móvil adquiere relevancia para quienes necesitan regularizar la situación de su auto o renovar la verificación antes de viajar.

La planta móvil de la VTV comenzó a operar el lunes 5 de enero y permanecerá en Chascomús hasta el 2 de febrero. Como en visitas anteriores, el equipo técnico se instaló en el playón de Cerámica Chascomús, ubicado en la intersección de la avenida Presidente Alfonsín y la calle La Porteña.

El servicio funciona de lunes a viernes, en el horario de 8:00 a 17:00, y no atiende sin turno previo. La reserva es obligatoria y puede gestionarse a través del sitio web oficial de la VTV o mediante WhatsApp, lo que permite organizar la demanda y reducir tiempos de espera.