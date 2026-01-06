6 de enero de 2026 Inicio
Esta planta móvil de la VTV confirmó su apertura en Chascomús: hasta cuándo estará y dónde se encuentra

El servicio vuelve a la ciudad por un período acotado. Permite realizar el trámite con turnos y beneficios vigentes.

La planta móvil de la VTV comenzó a operar el lunes 5 de enero y permanecerá en Chascomús hasta el 2 de febrero. 

La planta móvil de la VTV comenzó a operar el lunes 5 de enero y permanecerá en Chascomús hasta el 2 de febrero. 

  • La planta móvil de la VTV comenzó a funcionar en Chascomús por tiempo limitado y requiere turno previo.
  • El operativo se desarrolla en un punto ya habitual de la ciudad, con atención de lunes a viernes.
  • Se mantienen descuentos y exenciones para jubilados, pensionados y personas con discapacidad.
  • La verificación es obligatoria para circular y cobra mayor importancia durante la temporada de verano.

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) volvió a Chascomús con la puesta en marcha de su planta móvil, que presta servicio durante varias semanas para facilitar el control obligatorio a conductores de la ciudad y la región. La iniciativa permite realizar el trámite sin necesidad de trasladarse a otras localidades.

El operativo se desarrolla en una ubicación conocida por los vecinos y busca ordenar la demanda mediante un sistema de turnos previos. De este modo, se intenta agilizar la atención y garantizar condiciones adecuadas para la inspección de los vehículos.

Mientras se registra una mayor circulación por el período de las vacaciones de verano, la presencia de la planta móvil adquiere relevancia para quienes necesitan regularizar la situación de su auto o renovar la verificación antes de viajar.

Cómo es la planta de VTV móvil que está en Chascomús

La planta móvil de la VTV comenzó a operar el lunes 5 de enero y permanecerá en Chascomús hasta el 2 de febrero. Como en visitas anteriores, el equipo técnico se instaló en el playón de Cerámica Chascomús, ubicado en la intersección de la avenida Presidente Alfonsín y la calle La Porteña.

El servicio funciona de lunes a viernes, en el horario de 8:00 a 17:00, y no atiende sin turno previo. La reserva es obligatoria y puede gestionarse a través del sitio web oficial de la VTV o mediante WhatsApp, lo que permite organizar la demanda y reducir tiempos de espera.

El trámite puede abonarse tanto en efectivo como con tarjetas de débito y crédito. Además, continúan vigentes los beneficios sociales: jubilados y pensionados que perciban hasta dos haberes mínimos acceden a un descuento del 50%, mientras que las personas con Certificado Único de Discapacidad realizan la verificación sin costo, siempre que presenten la documentación correspondiente.

La VTV consiste en una revisión periódica del estado mecánico del vehículo y del nivel de emisiones contaminantes. Su finalidad es asegurar que los autos y motos que circulan cumplan con las condiciones básicas de seguridad. Las autoridades recuerdan que contar con la verificación vigente y el seguro obligatorio es un requisito indispensable para transitar, especialmente en verano, cuando se intensifican los controles en rutas y accesos.

