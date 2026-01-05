5 de enero de 2026 Inicio
Cuál es la VTV que no aumentará en 2026 pese al cambio en el monto de Buenos Aires

Por lo tanto, la actividad en los centros de inspección de la provincia continuará desarrollándose con los precios habituales.

Precio de la VTV.

  • Santa Fe desmintió un aumento en la VTV y confirmó que las tarifas se mantienen sin cambios.
  • La aclaración surge tras rumores en redes y se diferencia de los ajustes en Buenos Aires y CABA.
  • Los centros de inspección seguirán cobrando los valores vigentes, sin subas previstas a corto plazo.
  • Las autoridades pidieron informarse solo por canales oficiales para evitar confusiones.

Ante la circulación de versiones en redes sociales y en distintos medios sobre un supuesto aumento en los costos de la verificación vehicular a nivel nacional, los centros de inspección técnica de la provincia de Santa Fe salieron a desmentir esa información. Las autoridades locales informaron que, por el momento, no existe ninguna actualización prevista en los valores de la Revisión Técnica Obligatoria dentro del territorio santafesino.

La VTV tendrá aumento en enero 2026.
Cuanto cuesta la VTV de Buenos Aires en comparación con CABA en 2026

La aclaración apunta a llevar tranquilidad a los conductores y a diferenciar esta situación de la que se registra en la provincia de Buenos Aires, donde sí rigen ajustes tarifarios recientes. Mientras en el ámbito bonaerense los usuarios afrontan nuevos montos, en Santa Fe las tarifas actuales continúan sin cambios, lo que descarta una medida de alcance nacional que impacte de manera uniforme en todas las provincias.

vtv
Los documentos que necesitás para hacer la VTV si debés realizar el trámite en mayo 2025.

En consecuencia, los centros de inspección de la provincia seguirán operando con los precios habituales, sin anuncios de modificaciones en el corto plazo. Las autoridades recomiendan consultar únicamente fuentes oficiales para evitar confusiones generadas por informaciones que no contemplan las particularidades normativas de cada jurisdicción provincial.

Qué provincia mantendrá el valor de la VTV en el inicio del 2026

En el comienzo de 2026, la provincia de Santa Fe se distingue del resto del país al confirmar que mantendrá sin modificaciones los valores de la Revisión Técnica Obligatoria. Frente a los rumores y la incertidumbre generados por aumentos en otros distritos, los centros de inspección locales transmitieron tranquilidad a los conductores santafesinos al señalar que no se prevén ajustes tarifarios inmediatos para cumplir con este requisito legal indispensable para circular.

La medida establece un contraste directo con lo que ocurre en la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde el inicio del año trajo consigo actualizaciones en las tarifas de la Verificación Técnica Vehicular. Mientras en territorio bonaerense los usuarios deben afrontar nuevos costos bajo esquemas de actualización vigentes, en la jurisdicción santafesina se eligió sostener la estabilidad, lo que desmiente la existencia de un aumento uniforme en todo el país.

A pesar de los montos establecidos, se contemplan beneficios para determinados sectores de la población

La aclaración de las autoridades de los centros de revisión técnica de Santa Fe apunta a frenar la desinformación que circuló en redes sociales y en distintos medios de comunicación. Los responsables técnicos remarcaron que cada provincia cuenta con la potestad de regular sus propios cuadros tarifarios y que, en el caso de Santa Fe, los parámetros de costos continuarán alineados con los valores fijados hacia finales del año anterior, sin acompañar la tendencia alcista de otras regiones.

De este modo, los propietarios de autos, camionetas y vehículos de carga radicados en Santa Fe podrán realizar el trámite con los precios habituales durante los primeros meses del año. La decisión representa un alivio para el bolsillo de los ciudadanos en plena temporada de vacaciones, un período en el que la demanda en los centros de revisión suele incrementarse por los controles viales en las rutas hacia los principales destinos turísticos del país.

