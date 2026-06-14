Ola de frío de Buenos Aires: hay alerta amarilla por temperaturas extremas

Avanza el fin de semana largo y al aire gélido llegó para quedarse y, mientras muchas personas van desempolvando sus abrigos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó aviso por vientos, con ráfagas de hasta 100 km/h.

Se espera un domingo frío en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, con alerta amarilla por temperaturas extremas.

El fin de semana largo continúa su curso y el invierno va haciendo sentir su presencia, con un frío que llegó para quedarse. Mientras se espera un domingo helado y soleado en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, con alerta amarilla por temperaturas bajas extremas al igual que en otras seis provincias, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó aviso por vientos para dos distritos .

Ola de frío: antes de la llegada del invierno habrá viento, lluvia y caída de la temperatura en Buenos Aires

El organismo emitió alerta amarilla por vientos para el sudoeste de Santa Cruz (mesetas de Corpen Aike, Güer Aike y Lago Argentino), la Isla Grande de Tierra del Fuego y las Islas Malvinas .

El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 60 km/h , y ráfagas que pueden superar los 100 km/h.

Ante esto, se recomienda evitar salir, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos y cerrar y alejarse de puertas y ventanas . También no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes y tener precaución al conducir.

En paralelo, el SMN lanzó alerta amarilla por temperaturas extremas, que abarca a la Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, centro y este de La Pampa, sur y oeste de Córdoba, centro y sur de San Luis, sur de San Juan y oeste de Chubut .

Alerta amarilla por vientos en el sur del país.

Las temperaturas extremas pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

clima servicio meteorológico nacional smn alerta frío 14 junio 2026 Siete distritos bajo alerta amarilla por frío. SMN

Alerta por frío: el pronóstico para el domingo en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores

El SMN anticipa una jornada de domingo fría, con temperatura mínima de 3° y máxima de 10°, y cielo despejado, con vientos leves del oeste.

El lunes feriado se desarrolla en la misma línea, mientras que a partir del martes la nubosidad irá en aumento a medida que se acerque el siguiente fin de semana, con una ligera suba en los termómetros.