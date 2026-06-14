14 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

Ola de frío de Buenos Aires: hay alerta amarilla por temperaturas extremas

Avanza el fin de semana largo y al aire gélido llegó para quedarse y, mientras muchas personas van desempolvando sus abrigos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó aviso por vientos, con ráfagas de hasta 100 km/h.

Por
Se espera un domingo frío en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores

Se espera un domingo frío en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, con alerta amarilla por temperaturas extremas.

El fin de semana largo continúa su curso y el invierno va haciendo sentir su presencia, con un frío que llegó para quedarse. Mientras se espera un domingo helado y soleado en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, con alerta amarilla por temperaturas bajas extremas al igual que en otras seis provincias, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó aviso por vientos para dos distritos.

Baja la temperatura en el fin de semana largo.
Te puede interesar:

Ola de frío: antes de la llegada del invierno habrá viento, lluvia y caída de la temperatura en Buenos Aires

El organismo emitió alerta amarilla por vientos para el sudoeste de Santa Cruz (mesetas de Corpen Aike, Güer Aike y Lago Argentino), la Isla Grande de Tierra del Fuego y las Islas Malvinas.

El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que pueden superar los 100 km/h.

Ante esto, se recomienda evitar salir, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos y cerrar y alejarse de puertas y ventanas. También no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes y tener precaución al conducir.

clima servicio meteorológico nacional smn alertas 14 junio 2026
Alerta amarilla por vientos en el sur del país.

Alerta amarilla por vientos en el sur del país.

En paralelo, el SMN lanzó alerta amarilla por temperaturas extremas, que abarca a la Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, centro y este de La Pampa, sur y oeste de Córdoba, centro y sur de San Luis, sur de San Juan y oeste de Chubut.

Las temperaturas extremas pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

clima servicio meteorológico nacional smn alerta frío 14 junio 2026
Siete distritos bajo alerta amarilla por frío.

Siete distritos bajo alerta amarilla por frío.

Alerta por frío: el pronóstico para el domingo en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores

El SMN anticipa una jornada de domingo fría, con temperatura mínima de 3° y máxima de 10°, y cielo despejado, con vientos leves del oeste.

El lunes feriado se desarrolla en la misma línea, mientras que a partir del martes la nubosidad irá en aumento a medida que se acerque el siguiente fin de semana, con una ligera suba en los termómetros.

clima servicio meteorológico nacional smn pronóstico caba amba 14 junio 2026
Fin de semana largo frío en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores.

Fin de semana largo frío en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Se viene al primera ola polar del año.

Primera ola polar del año: cómo estará el clima el fin de semana largo

Se acerca el frío invernal a varias provincias.

Cuándo vuelve el sol al AMBA: alerta amarilla por lluvias, vientos y tormentas

El sol se mantiene oculto en Buenos Aires desde hace varios días.

Confirmaron cuándo se va la humedad y vuelve el sol al cielo del AMBA

Hay alerta amarilla  por viento en dos provincias para este martes.

Semana invernal: alerta amarilla por posible caída de nieve y un termómetro que no levanta

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Tras varios días de lluvia: ¿cuándo vuelve a salir el sol en Buenos Aires?

Lunes lluvioso en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores.

La semana comienza con alerta amarilla por lluvias y tormentas en la Ciudad

Rating Cero

Debora Nishimoto, aceptó un papel polémico en Triangulo Amoroso

Tras el éxito de Envidiosa, Débora Nishimoto se prepara para desembarcar en la serie de Wanda Nara

Wos celebró al Indio mirando al cielo y resumiendo el sentimiento con un agradecimiento.

"Gracias, Indio eterno": el emotivo homenaje de Wos tras la muerte del ídolo del rock

Chiche Gelblung contó que está recuperado. 

Chiche Gelblung fue dado de alta tras permanecer un mes internado: "Estoy fantástico"

Dolor en Disney por la muerte de Margaret Kerry.

Dolor en Disney: murió Margaret Kerry, la actriz que inspiró a Campanita

Jésica Cirio reveló el nombre de su bebé.

Jésica Cirio reveló el nombre de su bebé y tomó una delicada decisión

Ubfal lanalizó cómo las dos modelos llegaron a ser reconocidas en los medios. 

Laura Ubfal, sin filtro: "Pampita y Cami Homs se hicieron famosas por los cuernos"

últimas noticias

Susto en el Vaticano: un desperfecto técnico en el avión alteró el regreso del papa León XIV a Roma

Susto en el Vaticano: un desperfecto técnico en el avión alteró el regreso del papa León XIV a Roma

Hace 5 minutos
El dólar oficial tuvo una semana con altibajos.

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 14 de junio

Hace 15 minutos
Mundial 2026, minuto a minuto: Alemania debuta y se juega una jornada con cuatro partidos

Mundial 2026, minuto a minuto: Alemania debuta y se juega una jornada con cuatro partidos

Hace 26 minutos
play

Robo boquetero frustrado en Baradero: 12 personas detenidas

Hace 40 minutos
El mensaje de Claudio María Domínguez para frenar la pelota: La verdadera urgencia es disfrutar la vida.

El mensaje de Claudio María Domínguez para frenar la pelota: "La verdadera urgencia es disfrutar la vida".

Hace 47 minutos