Ola de frío de Buenos Aires: hay alerta amarilla por temperaturas extremas

El fin de semana largo continúa su curso y el invierno va haciendo sentir su presencia, con un frío que llegó para quedarse. Mientras se espera un domingo helado y soleado en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, con alerta amarilla por temperaturas bajas extremas al igual que en otras seis provincias, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó aviso por vientos para dos distritos.
El organismo emitió alerta amarilla por vientos para el sudoeste de Santa Cruz (mesetas de Corpen Aike, Güer Aike y Lago Argentino), la Isla Grande de Tierra del Fuego y las Islas Malvinas.
El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que pueden superar los 100 km/h.
Ante esto, se recomienda evitar salir, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos y cerrar y alejarse de puertas y ventanas. También no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes y tener precaución al conducir.
clima servicio meteorológico nacional smn alertas 14 junio 2026
Alerta amarilla por vientos en el sur del país.
SMN
En paralelo, el SMN lanzó alerta amarilla por temperaturas extremas, que abarca a la Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, centro y este de La Pampa, sur y oeste de Córdoba, centro y sur de San Luis, sur de San Juan y oeste de Chubut.
Las temperaturas extremas pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.
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Siete distritos bajo alerta amarilla por frío.
SMN
Alerta por frío: el pronóstico para el domingo en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores
El SMN anticipa una jornada de domingo fría, con temperatura mínima de 3° y máxima de 10°, y cielo despejado, con vientos leves del oeste.
El lunes feriado se desarrolla en la misma línea, mientras que a partir del martes la nubosidad irá en aumento a medida que se acerque el siguiente fin de semana, con una ligera suba en los termómetros.
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Fin de semana largo frío en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores.
SMN