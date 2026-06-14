14 de junio de 2026 Inicio
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Vive en Holanda, contó las costumbres de los padres cuando llevan a sus hijos a lo de los amigos y se volvió viral

El video despertó una gran cantidad de comentarios de usuarios de distintas partes del mundo. Mientras algunos europeos señalaron que estas situaciones pueden ocurrir en determinadas familias, otros afirmaron que no representan una regla general.

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Vive en Holanda

Vive en Holanda, contó las costumbres de los padres cuando llevan a sus hijos a lo de los amigos y se volvió viral

  • Una argentina residente en Países Bajos contó una costumbre que generó polémica.
  • El relato fue compartido en TikTok y acumuló miles de reacciones.
  • También mencionó una práctica en Alemania que le resultó aún más sorprendente.
  • El video abrió un debate sobre las diferencias culturales entre Europa y América Latina.

Vive en Holanda, contó las costumbres de los padres cuando llevan a sus hijos a lo de los amigos y se volvió viral: una argentina que vive en Países Bajos generó un intenso debate en TikTok al revelar una práctica que, según explicó, es habitual en algunas familias europeas.

Estos conductores se metieron en una pelea en Neuquén que se viralizó. 
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Una joven argentina residente en Países Bajos sorprendió al contar la tradición de algunas personas con las amistades de los integrantes más jóvenes de la familia.

Las diferencias culturales entre América Latina y Europa suelen generar curiosidad en las redes sociales. La publicación superó los 34.000 "me gusta" y abrió una conversación sobre las diferencias culturales, la crianza y las distintas formas de entender la hospitalidad en cada país.

Cómo fue el relato viral de la joven que reveló una costumbre inesperada en Holanda

La protagonista es Yasmín, una creadora de contenido que reside en Holanda y que suele mostrar aspectos de la vida cotidiana en Europa a través de TikTok. En uno de sus videos más comentados, relató situaciones que, según afirmó, le provocaron un fuerte choque cultural.

Según explicó la joven, en algunos casos, cuando un niño visita la casa de un amigo y comparte una comida, los padres pueden solicitar dinero por los alimentos consumidos.

tik tok

“Cuando vas a buscarlo, los padres te piden que pagues el porcentaje de lo que comió o te envían un ticket”, comentó en su video, que rápidamente acumuló miles de reproducciones y reacciones. Aunque aclaró que no todas las familias actúan de esa manera, aseguró que se trata de una práctica que escuchó con frecuencia y que le resultó llamativa por las diferencias con las costumbres latinoamericanas.

Durante su relato, Yasmín contó que existe una situación que le sorprendió todavía más y que habría observado en Alemania. Según explicó, cuando llega la hora de la comida, algunas familias no invitan al niño visitante a compartir la mesa. En cambio, le indican que espere jugando, mirando televisión o realizando otra actividad mientras el resto de la familia almuerza o cena.

La joven reconoció que esta situación le generó incredulidad debido a las costumbres de hospitalidad con las que creció en Argentina. Por su parte, numerosos usuarios latinoamericanos destacaron la importancia de compartir la comida con los invitados y señalaron que, en muchos hogares de la región, es habitual ofrecer un plato adicional a cualquier visitante.

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