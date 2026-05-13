13 de mayo de 2026 Inicio
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"Practicando": el chiste de uno de los integrantes del Robo del Siglo que es furor en redes sociales

El uruguayo Luis Vitette reapareció públicamente con una foto junto a una caja fuerte y un chiste que se viralizó en segundos. Actualmente tiene prohibido ingresar a la Argentina.

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El hombre del traje gris  fue expulsado a Uruguay en 2013

"El hombre del traje gris"  fue expulsado a Uruguay en 2013, donde reside actualmente retirado del delito.

Luis Mario Vitette Sellanes, uno de los protagonistas del "Robo del Siglo", reapareció en redes sociales con una foto junto a una caja fuerte y un chiste que se viralizó en segundos. "Practicando", escribió y su publicación se viralizó en segundos. Actualmente tiene prohibido ingresar al país.

Amaia Montero tuvo una mala performance y los fanáticos de  La Oreja de Van Gogh no se lo perdonaron y la mataron en redes.
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El apodado "hombre del traje gris" participa activamente en redes y suele hacer publicaciones que generan polémica. Mientras algunos se indignan, otros celebran los posteos y acumula alrededor de 24 mil seguidores en Instagram y más de 30 mil en X.

En esta ocasión, Vitette subió una foto donde se lo ve sonriendo junto a una caja fuerte y lo acompañó con unas palabras: "Practicando, buen día", escribió y desató una cascada de comentarios.

Luis Vitette

Otro de los posteos que generó revuelo en redes sociales fue el día del fallecimiento del Papa Francisco el 21 de abril de 2025. "Cuando estaba preso en Argentina en el penal de Devoto compartí mates amargos con Jorge Bergoglio y vos alguna vez tomaste mates con él ? Q.E.P.D. ", escribió y su publicación se llenó de comentarios y reposteos.

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El uruguayo nacido en San José de Mayo, fue uno de los protagonistas del asalto al Banco Río en Acasusso en 2006. En 2013, después de cumplir la mitad de su condena unificada de 21 años y seis meses, fue liberado y, amparado en la ley de extrañamiento, logro ser expulsado del país hacia Uruguay con prohibición permanente de reingreso a suelo argentino.

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