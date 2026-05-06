La conductora y exmujer de Luciano Castro celebró su cumpleaños 46 y no dudó en responder a las críticas en las redes sociales que cuestionan su pareja con el exfutbolsita.

Sabrina Rojas y José "Pepe" Chatruc está oficialmente de novia y comparten momentos de su nueva vida con sus millones de seguidores en redes sociales . En este marco, la exvedette decidió exponer sus sentimientos el día de su cumpleaños.

Anteriormente, el esfutbolista posteó una foto juntos en su cuenta de Instagram con la frase: " Antes de que lo digan, es un afano. ¡Suspéndalo!”, y ella no dudó en salir al cruce: "Qué suerte tengo de que estés en mi vida. Si la gente te conociera, sabría que la que está robando soy yo”.

El periodista deportivo fue quien publicó la foto con su pareja, con una emotiva dedicatoria hacia la exmujer de Luciano Castro : "Feliz cumple para mi compañera @rojassasi ! Paso a paso me dice la reina y para mí es una frase de campeonato!".

Chatruc agregó: "Sé que el año pasado la rompiste, pero estoy convencido de que de ahora en más es todo para arriba! Espero poder acompañarte para que sigas brillando cada vez más. Te amo Rojas, sos por escándalo la 1!"

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Los seguidores no tardaron en reaccionar con humor al posteo de José con frases como “¿Cómo no estás preso?” o “Sos crack Pepe, pero estás robando”, comentarios que la propia Sabrina se encargó de neutralizar con su declaración de amor.

La historia de amor entre Sabrina Rojas y José Chatruc

Los famosos atraviesan una etapa de gran exposición, tras confirmar que los une un vínculo amoroso. Primero fueron vistos cenando en un restaurante y dijeron que "somos amigos". Tras varios meses de rumores, la relación se formalizó recientemente en 2026, y la pareja compartió una escapada romántica a Brasil sin ocultarse de las cámaras.

Ella viene de una separación escandalosa con Luciano Castro , con quien tuvo dos hijos, y vivió un romance breve con el Tucu López. Chatruc es padre de tres hijos de sus dos matrimonios anteriores.