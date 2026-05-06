IR A
IR A

"La que roba soy yo": el insólito ida y vuelta de Sabrina Rojas y José Chatruc

La conductora y exmujer de Luciano Castro celebró su cumpleaños 46 y no dudó en responder a las críticas en las redes sociales que cuestionan su pareja con el exfutbolsita.

El periodista bromeó con sus seguidores sobre su pareja.

El periodista bromeó con sus seguidores sobre su pareja.

Redes sociales

Sabrina Rojas y José "Pepe" Chatruc está oficialmente de novia y comparten momentos de su nueva vida con sus millones de seguidores en redes sociales. En este marco, la exvedette decidió exponer sus sentimientos el día de su cumpleaños.

El músico es reconocido por combinar sastrería, referencias culturales y teatrales.
Te puede interesar:

La impresionante transformación de Bad Bunny para la Met Gala 2026

Anteriormente, el esfutbolista posteó una foto juntos en su cuenta de Instagram con la frase: "Antes de que lo digan, es un afano. ¡Suspéndalo!”, y ella no dudó en salir al cruce: "Qué suerte tengo de que estés en mi vida. Si la gente te conociera, sabría que la que está robando soy yo”.

El periodista deportivo fue quien publicó la foto con su pareja, con una emotiva dedicatoria hacia la exmujer de Luciano Castro: "Feliz cumple para mi compañera @rojassasi ! Paso a paso me dice la reina y para mí es una frase de campeonato!".

Chatruc agregó: "Sé que el año pasado la rompiste, pero estoy convencido de que de ahora en más es todo para arriba! Espero poder acompañarte para que sigas brillando cada vez más. Te amo Rojas, sos por escándalo la 1!"

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de joe (@chatrucjose2)

Los seguidores no tardaron en reaccionar con humor al posteo de José con frases como “¿Cómo no estás preso?” o “Sos crack Pepe, pero estás robando”, comentarios que la propia Sabrina se encargó de neutralizar con su declaración de amor.

La historia de amor entre Sabrina Rojas y José Chatruc

Los famosos atraviesan una etapa de gran exposición, tras confirmar que los une un vínculo amoroso. Primero fueron vistos cenando en un restaurante y dijeron que "somos amigos". Tras varios meses de rumores, la relación se formalizó recientemente en 2026, y la pareja compartió una escapada romántica a Brasil sin ocultarse de las cámaras.

Ella viene de una separación escandalosa con Luciano Castro , con quien tuvo dos hijos, y vivió un romance breve con el Tucu López. Chatruc es padre de tres hijos de sus dos matrimonios anteriores.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los actores afrontaron rumores de ruptura de la pareja.

Esta famosa pareja afronta rumores de separación pero salieron a responder: ¿qué dijeron?

A pocos días de su estreno, la película recaudó más de 156millones de dólares a nivel mundial. Además, lidera el ranking de lo más vistoen Estados Unidos y Canadá. 

La nostalgia como salvavidas del cine: ¿El diablo viste a la moda 2 viene a rescatar la taquilla?

La serie contará con testimonios de personas del entorno de Diana Spencer.

La voz de Lady Di: salen a la luz audios inéditos de Diana de Gales a 30 años de su muerte

La icónica cantante y el joven de Berazategui tuvieron un acercamiento inesperado.

Gran Hermano 2026: La Bomba Tucumana encaró a Zunino por su gusto por "las señoras grandes"

se filtro un nuevo audio de veronica ojeda a leopoldo luque antes de la muerte de maradona: ¿que dijo?

Se filtró un nuevo audio de Verónica Ojeda a Leopoldo Luque antes de la muerte de Maradona: ¿qué dijo?

últimas noticias

Menem ratificó su apoyo al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. 

Menem desmiente su salto al gabinete y busca sesionar en Diputados

Hace 11 minutos
Pequeñ J expresó que lamenta profundamente la pérdida de las chicas, aseguró su abogado.

El abogado de Pequeño J afirmó que su defendido declarará para demostrar su inocencia

Hace 28 minutos
Eva tiene 31 años y nació en Lanús. ¿Será la próxima Wonder Woman?

Artes marciales y entrenamiento: el video que alimenta los rumores de Eva de Dominici como la Mujer Maravilla

Hace 38 minutos
El actor chileno blanqueó la pasión de los chicos sobre la Selección argentina.

La picante confesión Benjamín Vicuña sobre sus hijos con Pampita: "Se autoperciben..."

Hace 45 minutos
Fábrica en El Palomar.

La fábrica del segundo auto más vendido de Argentina volverá a frenar su producción

Hace 53 minutos