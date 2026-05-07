7 de mayo de 2026 Inicio
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Claudia Sheinbaum recibió a BTS y desató una polémica en México

Las redes sociales explotaron en críticas contra la presidenta mexicana tras su encuentro con el reconocido grupo de K-Pop surcoreano. Miles de internautas cuestionaron que dedique tiempo a recibir artistas mientras persisten reclamos por la falta de acciones contra la violencia y el narcotráfico.

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Furiaen redes sociales: acusan a Sheinbaum de atender al K-Pop y no a la violencia en México.

Furia en redes sociales: acusan a Sheinbaum de atender al K-Pop y no a la violencia en México.

Las redes sociales explotaron en críticas contra la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tras su encuentro con el grupo de K-Pop surcoreano BTS en el Palacio Nacional. Miles de internautas cuestionaron que dedique tiempo a recibir artistas mientras persisten reclamos por la falta de acciones contra la violencia y el narcotráfico.

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En su cuenta oficial de Instagram, la primera mandataria subió imágenes del encuentro con los artistas del K-Pop mundial: "En su visita a Palacio Nacional, los integrantes de BTS me dijeron que México tiene una energía especial y por eso van a regresar el próximo año", escribió Sheinbaum.

Mientras la presidenta recibía a BTS, afuera del Palacio Nacional una multitud de fanáticos -50 mil personas- se congregaron para saludarlos. "Me da mucha alegría haber podido darles este momento de júbilo. El grupo transmite en sus canciones mensajes positivos que fomentan una cultura de paz e inclusión", destacó en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, la llegada del grupo surcoreano y las declaraciones de la presidenta mexicana generaron una fuerte reacción negativa, incluso entre seguidores locales del grupo de K-Pop, que manifestaron que "la mandataria aprovechó la visita para desviar la atención de los mexicanos y encubrir", mediante eventos masivos, su vínculo con el narco-sistema, en un intento de "ocultar una realidad insostenible".

"La próxima vez que vayan a votar, recuerden que Claudia Sheinbaum recibió primero a BTS, antes que a las madres buscadoras", expresó un usuario en redes y se sumó otro comentando: "Sheinbaum llegó en 2024 al cargo, no hay una solo foto así con las familias de las víctimas, no hay una solo foto con las madres buscadoras, ni con los líderes de colectivos. Simplemente no les importa. Por cierto, BTS se había caracterizado por sus discursos sobre justicia social y paz cuando visitaban mandatarios, hoy se quedaron callados. Qué pena".

Claudia Sheinbaum y BTS en el Palacio Nacional

"¿Combatir al narco? ¿Encontrar a los miles de desaparecidos? — Sheinbaum al parecer tiene otras prioridades más urgentes", fue otro de los miles de comentarios en repudio al encuentro de la presidenta mexicana con los artistas surcoreanos.

Para una parte de la sociedad mexicana, Claudia Sheinbaum evita confrontar directamente al narcotráfico y al crimen organizado, se mantiene distante frente a la violencia y, en cambio, otorga prioridad a los espectáculos públicos. Hasta el momento, la histórica violencia criminal que pesa sobre México ha provocado más de 480 mil muertes desde 2006 y dejó alrededor de 120 mil personas desaparecidas.

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