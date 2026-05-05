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Ivana Icardi mostró su transformación tras una cirugía estética y revolucionó las redes

La hermana del jugador del Galatasaray compartió imágenes inéditas de los cambios sufridos en su cuerpo y relató cómo transitó la recuperación. "Ahora tengo una silueta natural y, sobre todo, armoniosa", expresó en su cuenta de Instagram.

A veces hay que escuchar lo que uno necesita
"A veces hay que escuchar lo que uno necesita", confesó Ivana Icardi a sus seguidores.

Ivana Icardi se sometió a una transformación estética y compartió su cambio físico con sus seguidores en redes sociales. La hermana del jugador del Galatasaray relató cómo transitó la recuperación y dio detalles de sus intervenciones: "Siempre me quejaba de mi cintura. Ahora tengo una silueta natural y, sobre todo, armoniosa".

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La hermana de Mauro Icardi reapareció en redes sociales mostrando sin filtros el antes y después de su cirugía estética y explicando las razones que la llevaron a operarse. Además, habló sobre cómo atraviesa la recuperación y el proceso de aceptación personal, destacando la importancia de mostrarse auténtica frente a sus seguidores.

"Sé que hay mucha gente que se llevó las manos a la cabeza con que no me hacía falta, pero cuando está documentado se puede ver muchísimo mejor la diferencia", explicó la influencer sobre las modificaciones en espalda y abdomen.

Ivana contó que en los cinco meses previos a la operación había subido unos 5 kilos, algo que intentaba ocultar con la ropa. Explicó que el frío en Madrid ayudaba a vestir más suelta y que prefería no usar prendas ajustadas porque no se sentía cómoda. Esa incomodidad física y emocional fue lo que la llevó a operarse.

La excuñada de Wanda Nara se mostró recuperada y con una nueva silueta: "Miren esta forma. Estoy súper feliz. Antes me veía totalmente recta, siempre me quejaba de mi cintura. Ahora tengo una silueta natural y, sobre todo, armoniosa". Y agregó: "No sé qué me pasó, pero espero no volver a dejar de entrenar tanto tiempo", reconociendo que había abandonado por completo la actividad física.

Ivana icardi microbikini

Por otra parte, también tuvo palabras para quienes la criticaron y no apoyaron sus intervenciones estéticas. "El objetivo de esto fue darme un regalo e impulsarme, ya que llevaba unos años de cambios, mudanzas, sedentarismo, estrés y hábitos poco saludables que sentí que me estaban pasando factura en el cuerpo", explicó, y añadió que es muy común en ella subir y bajar de peso en situaciones de estrés.

"Es muy tendencia mía: engordo en invierno y adelgazo en verano, pero esta vez creo que se me había ido un poco de las manos. Hagan deporte", concluyó. El posteo se llenó de comentarios y generó debate entre quienes se aceptan como son y quienes consideran que no hace daño a nadie una intervención para mejorar la apariencia estética.

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