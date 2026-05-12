Santa Fe: clausuran un pabellón de presos peligrosos tras descubrir un boquete por donde intentaban escapar Un operativo en la cárcel de máxima seguridad de Piñero, Santa Fe, halló una excavación clandestina en el baño de un sector de internos vinculados al narcotráfico y dejó al descubierto un posible plan de fuga. Además, se encontró un arma punzante de fabricación casera. Por + Seguir en







Un agujero en los baños expuso un plan de fuga en Santa Fe.

Un operativo del Servicio Penitenciario de la Unidad Penitenciaria Nº 11 de Piñero, Santa Fe, descubrió un boquete en el baño de un pabellón de presos peligrosos, lo que dejó al descubierto un posible plan de fuga. Durante la inspección también se halló un arma punzante de fabricación casera, motivo por el cual las autoridades procedieron a clausurar el sector y avanzaron con los peritajes.

Según las imágenes del operativo difundidas en medios locales, la excavación clandestina estaba en formación y tenía 40 centímetros de ancho, 50 de largo y 70 de profundidad, lo que dio a suponer que los internos vinculados al narcotráfico, alojados en una de las prisiones de máxima seguridad de la región, se disponían a escapar de la cárcel.

Boquete en baño de pabellón de presos de alto perfil delictivo La inspección se realizó en el marco de un operativo de control sorpresivo que las autoridades penitenciarias realizan de forma periódica. Debido a que se trata de una de las prisiones que alberga detenidos de alto perfil delictivo, una vez reportado el descubrimiento, la Secretaría de Asuntos Penales del Ministerio de Justicia y Seguridad dispuso el cierre preventivo del pabellón mientras los investigadores avanzan con las pericias correspondientes.

De acuerdo a lo informado por las autoridades locales, el procedimiento se llevó a cabo entre la medianoche y las primeras horas de la mañana, con la intervención de agentes penitenciarios y la garantía del Grupo de Operaciones Especiales Penitenciarias (GOEP).

Por su parte, el Ministerio de Justicia y Seguridad resaltó que el hallazgo de las autoridades de la cárcel de Piñero vuelve a poner en evidencia la importancia de los controles sistemáticos dentro de las cárceles para anticipar y evitar situaciones de riesgo.