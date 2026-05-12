13 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

Santa Fe: clausuran un pabellón de presos peligrosos tras descubrir un boquete por donde intentaban escapar

Un operativo en la cárcel de máxima seguridad de Piñero, Santa Fe, halló una excavación clandestina en el baño de un sector de internos vinculados al narcotráfico y dejó al descubierto un posible plan de fuga. Además, se encontró un arma punzante de fabricación casera.

Por
Un agujero en los baños expuso un plan de fuga en Santa Fe. 

Un agujero en los baños expuso un plan de fuga en Santa Fe. 

Un operativo del Servicio Penitenciario de la Unidad Penitenciaria Nº 11 de Piñero, Santa Fe, descubrió un boquete en el baño de un pabellón de presos peligrosos, lo que dejó al descubierto un posible plan de fuga. Durante la inspección también se halló un arma punzante de fabricación casera, motivo por el cual las autoridades procedieron a clausurar el sector y avanzaron con los peritajes.

El operativo se realizó en una pista clandestina en el establecimiento Don Julio en Santa Fe. 
Te puede interesar:

Golpe al narcotráfico en Santa Fe: interceptaron una avioneta y secuestraron 400 kilos de cocaína

Según las imágenes del operativo difundidas en medios locales, la excavación clandestina estaba en formación y tenía 40 centímetros de ancho, 50 de largo y 70 de profundidad, lo que dio a suponer que los internos vinculados al narcotráfico, alojados en una de las prisiones de máxima seguridad de la región, se disponían a escapar de la cárcel.

Boquete en baño de pabellón de presos de alto perfil delictivo

La inspección se realizó en el marco de un operativo de control sorpresivo que las autoridades penitenciarias realizan de forma periódica. Debido a que se trata de una de las prisiones que alberga detenidos de alto perfil delictivo, una vez reportado el descubrimiento, la Secretaría de Asuntos Penales del Ministerio de Justicia y Seguridad dispuso el cierre preventivo del pabellón mientras los investigadores avanzan con las pericias correspondientes.

De acuerdo a lo informado por las autoridades locales, el procedimiento se llevó a cabo entre la medianoche y las primeras horas de la mañana, con la intervención de agentes penitenciarios y la garantía del Grupo de Operaciones Especiales Penitenciarias (GOEP).

Por su parte, el Ministerio de Justicia y Seguridad resaltó que el hallazgo de las autoridades de la cárcel de Piñero vuelve a poner en evidencia la importancia de los controles sistemáticos dentro de las cárceles para anticipar y evitar situaciones de riesgo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Pequeñ J expresó que lamenta profundamente la pérdida de las chicas, aseguró su abogado.

El abogado de Pequeño J afirmó que su defendido declarará para demostrar su inocencia

play

Triple crimen en Florencio Varela: se enfrentaron en vivo el abogado de Pequeño J y la querella

Tony Janzen Valverde Victoriano rechazóvínculos con los asesinatos. 

Pequeño J declaró por videollamada: negó su participación en el triple homicidio

La Justicia espera profundizar las conexiones del caso con organizaciones criminales de mayor envergadura.
play

Triple crimen narco en Florencio Varela: identificaron a tres nuevos sospechosos

play

Triple crimen narco: Pequeño J llegó a la Argentina y quedó detenido en el penal de Marcos Paz

La Policía Federal prepara la llegada de Pequeño J tras meses de espera.

Crimen narco en Florencio Varela: extraditan a Pequeño J, acusado de triple femicidio

Rating Cero

Wanda Nara y Agustín Bernasconi en el set de grabación de ¿Querés ser mi hijo?. 

Aseguran que Wanda Nara está de novia con Agustín Bernasconi

Claudio Omar García.

El Turco García respaldó la marcha universitaria y tuvo un picante cruce con un militante libertario

El influencer apuntó a Milei por el desfinanciamiento de las universidades públicas.

Momo cruzó a Milei en defensa de universidad pública: "Quieren que seamos burros"

El conductor uso las redes sociales para anunciar una triple eliminación en el juego de Telefe.

Escándalo en Gran Hermano: Santiago del Moro anunció una triple eliminación masiva antes del repechaje

Amaia Montero tuvo una mala performance y los fanáticos de  La Oreja de Van Gogh no se lo perdonaron y la mataron en redes.
play

Volvió la cantante original de La Oreja de Van Gogh y la fulminaron en redes sociales

Santiago Del Moro anunció una nueva eliminación en Gran Hermano.

Expulsaron a una jugadora de Gran Hermano 2026: qué pasó

últimas noticias

La reacción de Nicolás Tagliafico tras encontrar su figurita del Mundial 2026. 

La eufórica reacción de Nicolás Tagliafico al encontrar su propia figurita en vivo

Hace 21 minutos
La colección está compuesta por seis diseños distintos y cada uno hace referencia al futbol desde una perspectiva divertida.

"Pará ese disparo": Canadá lanzó una colección de preservativos para el Mundial 2026

Hace 24 minutos
El exjugador falleció tras ocho meses de lucha contra un tumor cerebral.

Murió Jason Collins, el primer jugador abiertamente gay en la historia de la NBA

Hace 1 hora
Wanda Nara y Agustín Bernasconi en el set de grabación de ¿Querés ser mi hijo?. 

Aseguran que Wanda Nara está de novia con Agustín Bernasconi

Hace 1 hora
El canciller Pablo Quirno y su par uruguayo, Mario Lubetkin.

Uruguay accedió al pedido argentino y busca una nueva locación para su planta de hidrógeno verde

Hace 1 hora