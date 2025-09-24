Pampita reveló detalles de cómo fue el robo en su casa en Barrio Parque: "Estoy en shock"

El grupo de delincuentes, la mayoría de nacionalidad chilena, atacaron la vivienda de la modelo cuando estaba trabajando en España.

Pampita aseguró que el robo a su casa fue el viernes y que estuvieron 7 horas

Por el robo de la casa de Pampita en Barrio Parque, la Policía logró detener a 8 personas , la mayoría de ellos de nacionalidad chilena, y ahora, la modelo reveló más detalles de cómo fue el asalto cuando ella se encontraba de viaje por trabajo en España.

Unos días después del hecho de inseguridad, la conductora reveló que está sorprendida por la situación: “Es una sorpresa, estoy un shock todavía”. Al mismo tiempo aseguró que el asalto sucedió el viernes a las 21:30 y “se quedaron hasta las 4 de la mañana”.

“Las cámaras siguieron grabando. Estoy conmovida, es una invasión a la privacidad ", reflexionó la conductora de Los 8 Escalones en diálogo con Puro Show (El Trece) y recordó que cuando ingresó vio su casa completamente. “Recién anoche pudimos terminar de ordenar con un montón de gente que vino a ayudar porque no había quedado un cajón con algo adentro”, subrayó.

En tal sentido, explicó que los delincuentes ingresaron por la parte trasera de la vivienda y que le “reventaron las ventanas, había vidrios por todos lados , no sé cuánto estuvieron para lograr eso , eran vidrios antirrobo ”: “No sé cuánto estuvieron para entrar porque es dificilísimo, tuvieron que romper todos los marcos para poder entrar y que los vidrios se caigan”.

Por otro lado, la conductora negó el trascendido de tener dinero en su casa y algunos papeles de carácter importante. Además, explicó que desde años está trabajando en la tele y “he invertido bien y tengo mis cosas, pero también tengo un crédito de una casa que compré hace poco, así que todo lo que gano lo voy metiendo en ese crédito”. “No es que me sobra, no tengo ahorros en mi casa como para que se lleven algo ", aseguró.

Pampita también se refirió a una posible operación política: "No hay papeles de nada, eso es un invento, creo que hasta fue una operación política. Yo no tengo cosas extrañas, no me junto con narcos ni tengo cuentas offshore".

Pampita desligó a sus empleados como posibles entregadores

Teniendo en cuenta que al momento que se produjo el robo tanto Pampita, como sus hijos o sus empleados no estaban en la casa, una de las hipótesis que se pudo analizar es si hubo un entregador que trabaja en su casa.

Sin embargo, la modelo desmintió esa versión ya que confía en su entorno: “La gente que está en mi casa está hace años conmigo y yo confío, cuidan del tesoro más grande que son mis hijos. El domingo estaba desencajada, me habían reventado las ventanas”.

Por último, sobre la persona que recuperó los celulares donde tiene las fotos de su hija Blanca, reveló que no quiso recibir una recompensa, por lo que su reacción fue darle “un abrazo, le mandé bendiciones”. “Se le llenaron los ojos de lágrimas, yo lloraba. Lo único importante de esa caja fuerte era eso. La persona no quiso la recompensa, le insistí, pero no quería quedarse con esa sensación”, destacó.