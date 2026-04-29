Día del Animal: qué actividades gratuitas se pueden hacer en la Ciudad de Buenos Aires En conmemoración del Dr. Ignacio Lucas Albarracín y el 29 de abril, el Museo de la Casa Rosada presenta la "Semana del Animal". Por + Seguir en







El Día del Animal busca concientizar sobre el respeto hacia todas las especies.

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Argentina celebra esta fecha el 29 de abril en honor al fallecimiento de Ignacio Lucas Albarracín, precursor de la Ley de Protección de Animales. El Museo de la Casa Rosada ofrece una agenda especial con talleres y charlas sin necesidad de inscripción previa. Una de las propuestas destacadas es la exhibición de la unidad K9 de la Aduana para conocer el entrenamiento de los perros. Las actividades incluyen desde talleres de máscaras y búsqueda de huellas hasta jornadas didácticas con veterinarios. Cada 29 de abril, Argentina celebra el Día del Animal, una fecha que rinde homenaje a la biodiversidad y busca concientizar sobre el respeto hacia todas las especies. A diferencia del resto del mundo, que celebra el 4 de octubre por San Francisco de Asís, nuestro país mantiene una tradición propia con más de un siglo de historia.

El origen de esta conmemoración se remonta a la figura del Dr. Ignacio Lucas Albarracín, un abogado pionero en la defensa de los derechos de los animales en nuestro país. Albarracín no solo fue el fundador de la Sociedad Protectora de Animales, sino también el impulsor de la Ley Nacional de Protección de Animales (Ley 2786) promulgada en 1891. La fecha coincide con el día de su fallecimiento en 1926 y fue establecida por el Consejo Nacional de Educación para honrar su legado y la vida animal.

Qué puedo hacer en la Ciudad de Buenos Aires gratis por el Día del Animal En este marco, el Museo de la Casa Rosada organiza la “Semana del Animal”, un ciclo de actividades orientado a promover la protección, el cuidado y el bienestar de los animales. La propuesta, ideal para disfrutar en familia, se desarrollará del viernes 24 de abril al domingo 3 de mayo. La entrada es libre, gratuita y no requiere inscripción previa, lo que la convierte en una excelente opción para quienes buscan planes culturales sin costo en la Ciudad.

museo de la aduana - Día del animal Instagram @museodelaaduana Durante estas jornadas, el museo ofrecerá talleres de máscaras, charlas sobre rescate y una búsqueda de huellas paleontológicas. Uno de los puntos más atractivos será la exhibición de la unidad K9 de la Aduana, donde se mostrará cómo se entrenan estos perros y el trabajo de seguridad que realizan a diario.

Además, se brindará una charla titulada “Vínculos que salvan: Historias de rescate y respeto”, a cargo de Isabel de Estrada de la Fundación Zorba, enfocada en generar conciencia sobre el maltrato animal.