Paro de colectivos en cuatro líneas del AMBA este 29 de abril: cuáles no funcionan Los trabajadores de la empresa Micro Ómnibus General San Martín (MOGSM) reclaman que les deben varias meses de sueldo, aumentos y viáticos, pero, ante la quiebra de la compañía, están a la deriva. Por + Seguir en







Nuevo paro de colectivos en el AMBA. Redes sociales

Los trabajadores de Micro Ómnibus General San Martín (MOGSM) continúan con el cese de actividades en reclamo por el pago de sueldos, aumentos adeudados y viáticos que no fueron abonados. En medio de este desolador panorama, la empresa presentó la quiebra.

Con la noticia de la quiebra, son más de 420 trabajadores los que quedan en la calle. Este es el noveno día consecutivo de reclamo y buscan que les reconozcan lo trabajado. Los choferes hablaron en C5N y contaron que algunos “no tenían para comer”.

El conflicto comenzó el lunes 20 del corriente, cuando choferes y empleados comenzaron con la medida de fuerza en reclamo de deudas en el salario. Desde entonces no hubo ninguna solución, solo se conoció la noticia el 28 de la quiebra, sin muchos más detalles.

Mientras tanto, el conflicto afecta a miles de usuarios de las líneas 707, 333, 407 y 437, que circulan principalmente por los partidos bonaerenses de San Isidro, Vicente López y Escobar.