La modelo regresó de su viaje en Madrid y lamentó que los delincuentes se hayan llevado unos teléfonos que contenían fotos y videos familiares. “Lo lamento profundamente porque tiene un valor incalculable para mí”, reconoció.

Carolina “Pampita” Ardohain regresó en las últimas horas a Buenos Aires luego del robo que sufrió en su casa de Barrio Parque. Al momento del ilícito, tanto la modelo como sus hijos y personal no estaban en la mansión.

Frente a dicha situación, la conductora se enfrentó a la prensa y agradeció que “no estábamos ni nosotros, ni nadie de la gente que trabaja conmigo , así que podría haber sido un muy mal momento para todos”.

Sin embargo, sí lamentó los elementos que estaban a una caja fuerte y los delincuentes se llevaron. “ Lo único que me da muchísima tristeza es no tener esos vídeos y fotos, que tienen un valor incalculable para mí”, señaló con la voz entrecortada haciendo referencia varios teléfonos celulares con imágenes que su hija Blanca, que murió en 2012.

Según las primeras informaciones, los delincuentes se llevaron dinero en efectivo de una caja fuerte y diversos objetos de valor. En medio de la investigación, las autoridades ya están llevando a cabo los trabajos correspondientes para dar con los responsables.

Robaron la casa de Pampita: "¿Cuántas veces les dije que no enfocaran la puerta?" Tras el hecho de inseguridad que sufrió en su vivienda de Barrio Parque, Carolina Ardohain criticó a la prensa y se lamentó por la pérdida de fotos y videos. Con @ignacio_damonte en LN+ pic.twitter.com/aZY6KkJlTz

Al respecto, la modelo explicó que no puede dar detalles del ilícito ya que “hay secreto de sumario y no puedo decir nada sobre el tema”, pero sí “agradecer a Dios y pedir por esos teléfonos que no puedo encontrar ese material en ningún otro lado”.

Al ser consultarla por una posible hipótesis del robo, no respondió, pero sí se mostró molesta con los medios por enfocar el frente de su vivienda. “¿Cuántas veces les dije que no enfoquen la puerta de mi casa? Y lo dije reiteradas veces, cuando me mudé, cuando tuve problemas personales. Hay que cuidar la intimidad de la vivienda. Es peligroso”, explotó. Por último, confesó que de momento no pensó en mudarse por “pasaron muy pocas horas” del hecho.

Pampita estaba de viaje al momento del robo

Al momento del robo, Pampita no se encontraba en su casa, sino que está en España por un evento de la empresa Carolina Herrera, la conocida Semana de la Moda, que por primera vez en 40 años trasladó su desfile de Nueva York a la Plaza Mayor de Madrid.

La modelo argentina, que deslumbró con sus looks, es una de las embajadoras de la famosa marca de perfumes. Entre los invitados de lujo al evento se destacaron, además, las argentinas como Valeria Mazza y María Becerra.