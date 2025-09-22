22 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Pampita explotó tras el robo en su casa: "¿Cuántas veces dije que no enfocaran la puerta?"

La modelo regresó de su viaje en Madrid y lamentó que los delincuentes se hayan llevado unos teléfonos que contenían fotos y videos familiares. “Lo lamento profundamente porque tiene un valor incalculable para mí”, reconoció.

Por
Los delincuentes se llevaron dineron efectivo y objetos de valor

Los delincuentes se llevaron dineron efectivo y objetos de valor

Carolina “Pampita” Ardohain regresó en las últimas horas a Buenos Aires luego del robo que sufrió en su casa de Barrio Parque. Al momento del ilícito, tanto la modelo como sus hijos y personal no estaban en la mansión.

Te puede interesar:

Robaron la casa de Pampita mientras estaba de viaje: se llevaron dinero en efectivo y objetos de valor

Frente a dicha situación, la conductora se enfrentó a la prensa y agradeció que “no estábamos ni nosotros, ni nadie de la gente que trabaja conmigo, así que podría haber sido un muy mal momento para todos”.

Sin embargo, sí lamentó los elementos que estaban a una caja fuerte y los delincuentes se llevaron. Lo único que me da muchísima tristeza es no tener esos vídeos y fotos, que tienen un valor incalculable para mí”, señaló con la voz entrecortada haciendo referencia varios teléfonos celulares con imágenes que su hija Blanca, que murió en 2012.

Según las primeras informaciones, los delincuentes se llevaron dinero en efectivo de una caja fuerte y diversos objetos de valor. En medio de la investigación, las autoridades ya están llevando a cabo los trabajos correspondientes para dar con los responsables.

Embed

Al respecto, la modelo explicó que no puede dar detalles del ilícito ya que “hay secreto de sumario y no puedo decir nada sobre el tema”, pero sí “agradecer a Dios y pedir por esos teléfonos que no puedo encontrar ese material en ningún otro lado”.

Al ser consultarla por una posible hipótesis del robo, no respondió, pero sí se mostró molesta con los medios por enfocar el frente de su vivienda. “¿Cuántas veces les dije que no enfoquen la puerta de mi casa? Y lo dije reiteradas veces, cuando me mudé, cuando tuve problemas personales. Hay que cuidar la intimidad de la vivienda. Es peligroso”, explotó. Por último, confesó que de momento no pensó en mudarse por “pasaron muy pocas horas” del hecho.

Pampita estaba de viaje al momento del robo

Al momento del robo, Pampita no se encontraba en su casa, sino que está en España por un evento de la empresa Carolina Herrera, la conocida Semana de la Moda, que por primera vez en 40 años trasladó su desfile de Nueva York a la Plaza Mayor de Madrid.

La modelo argentina, que deslumbró con sus looks, es una de las embajadoras de la famosa marca de perfumes. Entre los invitados de lujo al evento se destacaron, además, las argentinas como Valeria Mazza y María Becerra.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La historia enseña que una guerra de tales dimensiones tendría consecuencias irreversibles para la humanidad, por lo que resulta esencial fortalecer el diálogo y la cooperación internacional.  

¿Son famosas? La inteligencia artificial afirmó cuáles serán las primeras ciudades en caer durante la tercera guerra mundial

Truco reluciente: ¿Querés un hogar libre de polvo sin pasarte horas limpiando?.

Truco reluciente: con este invento casero podés mantener limpia tu casa sin demasiado esfuerzo

Creen que Saúl de Francesco fue secuestrado y asesinado por un ajustes de cuentas

Crimen del jubilado en Zárate: detuvieron a un cuarto sospechoso

Informaron que habrá varios Feriados, uno generará un finde XL

Nuevo feriado con fin de semana largo: habrá cuatro días de descanso en noviembre 2025

El empresario estaba dentro de una Toyota Hilux, que había caído dentro de una zanja.

Encontraron a un empresario muerto adentro de un auto y hay un hombre detenido

play

Brutal pelea en Villa Crespo: discutieron por un encendedor y le clavó un destornillador en la cabeza

Rating Cero

Las nuevas Series apocalípticas que están en lo más visto de Netflix
play

Esta miniserie con una guerra mundial y un futuro apocalíptico está siendo furor en Netflix: tiene impronta argentina

Friends, la serie que nunca pasa de moda cumple 31 años: récords, curiosidades y el legado de Matthew Perry.

Friends, la serie que nunca pasa de moda, cumple 31 años: récords, curiosidades y el legado de Matthew Perry

Charly García y Sting lanzarán el próximo 9 de octubre In the City

Charly García lanzó un adelanto de la colaboración con Sting

Evangelina Anderson sorpendió a todos con su look en la Semana de la Moda en Milán y confesó que ya tiene novio.

Evangelina Anderson sigue deslumbrando con looks de encaje: la imágenes en Milán

La cantante británica inició su camino artístico en 2006 y hoy es un ícono mundial.

La impresionante transformación de Adele: nadie puede creer cómo era antes

“La Mula” combina el pulso narrativo clásico de Eastwood con un tema incómodo: cómo alguien que parece inofensivo puede esconder un rol clave en un entramado delictivo. 
play

Está en Netflix y está basada en un hecho real: un hombre mayor que se transformó en traficante de drogas

últimas noticias

Los recortes en materia de discapacidad del Gobierno motivaron numerosas protestas en todo el país.

Ley de Emergencia en Discapacidad: aseguran que el decreto que niega su aplicación es "inconstitucional"

Hace 12 minutos
El dólar oficial, en el centro de las miradas en el comienzo de la semana.

El dólar baja $55 y cae por debajo de los $1.500 tras el anuncio del Gobierno y los mensajes del Tesoro de EEUU

Hace 44 minutos
La historia enseña que una guerra de tales dimensiones tendría consecuencias irreversibles para la humanidad, por lo que resulta esencial fortalecer el diálogo y la cooperación internacional.  

¿Son famosas? La inteligencia artificial afirmó cuáles serán las primeras ciudades en caer durante la tercera guerra mundial

Hace 48 minutos
Estos síntomas pueden indicar un problema más serio que requiere atención médica inmediata.

Qué podés hacer si se te tapan los oídos

Hace 55 minutos
La embajada de Palestina en Londres celebró el reconocimiento británico.

Palestina izó por primera vez su bandera afuera de su embajada en Londres

Hace 56 minutos