"Inquieto": la pregunta indiscreta de Ángel de Brito que descolocó a Benjamín Vicuña El actor chileno respondió sobre sus escándalos amorosos con Pampita y la China Suárez e hizo gala de su fama de mujeriego. + Seguir en







El actor se sinceró sobre las infidelidades de su pasado. Redes sociales

Benjamín Vicuña se sinceró sobre su forma de vivir el amor ante una pregunta de Ángel de Brito, sobre sus varias mujeres e hijos, y la ruptura de su matrimonio por sus infidelidades: "¿Siempre fuiste infiel?", disparó.

El actor sólo sonrió y se limitó a detallar que "siempre fui muy inquieto", y sobrevoló el escándalo con Carolina "Pampita" Ardohaín tras la separación por la traición con Eugenia "China" Suárez.

"Los errores de mi vida, hacen que hoy sea quien soy", dijo en el streaming Angel Responde, y agregó: "Obviamente, de los errores uno no debe estar orgulloso pero te definen, tampoco te condicionan...".

Embed NO NO NO NO NO.

La pregunta de Angel pic.twitter.com/Z4KGK3RHGS — pepe ochoa (@pepeochoa88) April 23, 2026

El artista es reconocido por su agitada vida amorosa, con largas relaciones largas con figuras como Pampita, entre el 2000 y el 2005, y la "China" Suárez, entre 2015 y 2021. Actualmente está en pareja con Anita Espasandín. Se relacionaron en 2024 y él describió que está "en paz y muy enamorado". Tuvo 4 hijos con la modelo de la Pampa: Blanca, que falleció, Bautista, Beltrán y Benicio. Mientras que con Suárez tiene a Magnolia y Amancio.