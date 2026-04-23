IR A
IR A

"Inquieto": la pregunta indiscreta de Ángel de Brito que descolocó a Benjamín Vicuña

El actor chileno respondió sobre sus escándalos amorosos con Pampita y la China Suárez e hizo gala de su fama de mujeriego.

El actor se sinceró sobre las infidelidades de su pasado.

El actor se sinceró sobre las infidelidades de su pasado.

Redes sociales

Benjamín Vicuña se sinceró sobre su forma de vivir el amor ante una pregunta de Ángel de Brito, sobre sus varias mujeres e hijos, y la ruptura de su matrimonio por sus infidelidades: "¿Siempre fuiste infiel?", disparó.

Gladys La bomba tucumana sería el ingreso que revolucionará la casa.
Te puede interesar:

Gran Hermano: Gladys "La bomba tucumana" entraría a la casa en reemplazo de La Maciel

El actor sólo sonrió y se limitó a detallar que "siempre fui muy inquieto", y sobrevoló el escándalo con Carolina "Pampita" Ardohaín tras la separación por la traición con Eugenia "China" Suárez.

"Los errores de mi vida, hacen que hoy sea quien soy", dijo en el streaming Angel Responde, y agregó: "Obviamente, de los errores uno no debe estar orgulloso pero te definen, tampoco te condicionan...".

El artista es reconocido por su agitada vida amorosa, con largas relaciones largas con figuras como Pampita, entre el 2000 y el 2005, y la "China" Suárez, entre 2015 y 2021. Actualmente está en pareja con Anita Espasandín. Se relacionaron en 2024 y él describió que está "en paz y muy enamorado". Tuvo 4 hijos con la modelo de la Pampa: Blanca, que falleció, Bautista, Beltrán y Benicio. Mientras que con Suárez tiene a Magnolia y Amancio.

La serie de Benjamín Vicuña, sobre la andropausia

Benjamín Vicuña estrena este jueves 23 de abril la serie de comedia dramática El resto bien en la plataforma Flow. Está protagonizada por el actor chileno junto a Violeta Urtizberea y Daniel Hendler. Se trata de una producción de ocho episodios explora con humor la crisis masculina de los 50 años, la andropausia y el colapso familiar.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La mediática dejó atrás un pasado escandaloso y apostó por una nueva familia.

"Vuelvo a ser mamá y estoy en mi mejor momento": Jésica Cirio reveló que espera su segundo hijo

La mediática y el empresario tuvieron a Lola en 2018.

¿Tercero en discordia? El escandaloso motivo por el que se separó Adabel Guerrero

Fer Dente y Pablo Turturiello confirmaron en octubre del 2025.

Fer Dente se separó de Pablo Turturiello tras un año de relación

últimas noticias

El hecho se produjo sobre la calle Moldes.

Colegiales: se incendió un departamento y encontraron muerto al dueño con un balazo

Hace 5 minutos
El consumo durante el gobierno de Javier Milei.

Las ventas mayoristas bajaron 0,7% en febrero y en supermercados escalaron 0,3%

Hace 28 minutos
El poder Ejecutivo le prohibió el acceso a los periodistas acreditados por supuesto espionaje ilegal. 

ADEPA cuestionó la decisión del Gobierno y exigió revertir la prohibición de ingreso a periodistas en la Casa Rosada

Hace 33 minutos
Las librerías buscan distintas estrategias para capear una nueva fase de la crisis que afrontan desde hace años.

Leer en tiempos de crisis: en el Día del Libro, las ventas siguen cayendo

Hace 1 hora
Por qué poner papel aluminio en la cocina puede ser clave y en qué parte colocarlo

Por qué poner papel aluminio en la cocina puede ser clave y en qué parte colocarlo

Hace 1 hora