Se vuela todo: rige una alerta amarilla por ráfagas de 80 kilómetros por hora para Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por viento para Buenos Aires y otras tres provincias de Argentina. En una semana marcada por las bajas temperaturas, las ráfagas generarán que el frío se sienta más durante las primeras horas del día.
El SMN informó que las provincias de Buenos Aires, Río Negro, Chubut y Santa Cruz están bajo alerta por vientos del noroeste rotando al sudoeste, con velocidades entre 35 y 50 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h.
En paralelo desde Meteored detallaron que las lluvias se concentrarán en "el noreste del país y la franja cordillerana patagónica". Mientras que en el centro y norte se mantendrán las condiciones estables.
Las lluvias llegarán al Noreste argentino de cara al fin de semana, afectarán la región de Misiones, Corrientes y el este de Formosa.
Eso no es todo, desde Meteored añadieron que"la franja cordillerana de Río Negro, Chubut y Santa Cruz" se verá afectadas por lluvias y precipitaciones en forma de nieve durante el fin de semana.
Cómo estará el clima en CABA: el pronóstico extendido
Para este cierre de abril y el inicio de mayo en CABA, se espera una transición meteorológica marcada por la inestabilidad inicial y un posterior descenso térmico. El miércoles 29 comienza con una mañana fresca de 12° y probabilidad de chaparrones aislados, aunque la temperatura escalará hasta los 23° por la tarde bajo condiciones muy ventosas, con ráfagas que podrían alcanzar los 59 km/h.
El jueves 30 mantendrá la mínima en 12° y una máxima de 22° con nubosidad variable, mientras que el viernes 1 de mayo se presentará como la jornada más cálida del periodo, alcanzando los 24° con vientos leves. Sin embargo, el panorama cambiará drásticamente durante el fin de semana debido al ingreso de un frente de aire frío que hará desplomar los registros térmicos. Para el sábado 2, la máxima apenas llegará a los 18° con una mínima de 12°, acompañada de vientos persistentes del sector norte y noreste.
Alerta meteorológica por viento: las localidades afectadas
- Buenos Aires: Este de Castelli - Este de Chascomús - Este de Dolores - Este de Lezama - Este de Magdalena - Este de Punta Indio - Este de Tordillo - Azul - Rauch - Tapalqué - Zona baja de Benito Juárez - Zona baja de Tandil - Ayacucho - Balcarce - General Guido - Maipú - Noroeste de General Juan Madariaga - Noroeste de Mar Chiquita - Oeste de General Pueyrredón - Adolfo Gonzales Chaves - Centro de Lobería - Norte de Coronel Dorrego - Norte de Necochea - Norte de San Cayetano - Norte de Tres Arroyos - General La Madrid - Laprida – Olavarría - Costa de Bahía Blanca - Costa de Coronel Dorrego - Costa de Coronel de Marina Leonardo Rosales - Costa de Villarino - Monte Hermoso -Costa de Patagones -Este de General Lavalle - La Costa.
- Río Negro: Conesa - Meseta de Adolfo Alsina - Meseta de San Antonio – Valcheta - Meseta de Pilcaniyeu - Meseta de Ñorquincó - Nueve de Julio - Oeste de El Cuy - Veinticinco de Mayo.
- Chubut: este de Mártires - Este de Telsen - Gaiman - Meseta de Biedma - Meseta de Florentino Ameghino - Meseta de Rawson - Meseta de Cushamen - Meseta de Futaleufú - Meseta de Languiñeo - Meseta de Tehuelches - Meseta de Escalante - Sarmiento - Sudoeste de Florentino Ameghino
- Santa Cruz: Meseta de Deseado - Meseta de Magallanes - Meseta de Lago Buenos Aires - Meseta de Río Chico.