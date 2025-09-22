La conductora y modelo Carolina "Pampita" Ardohain recuperó los teléfonos robados que tenían las fotos y videos de su hija fallecida y se emocionó en vivo por lo mucho que estos objetos significan para ella, ya que Blanca fue el primer bebé que tuvo con Benjamín Vicuña, en 2006.
En diálogo con el programa Rumis, Pampita expresó: "Primero sí, confirmar que ya tengo en mi poder los teléfonos. Disculpen, estoy emocionada. Todos los que hemos perdido familiares, sabemos lo que es ver un video o una foto y escuchar la risa de esa persona que tanto amamos, era material que para mí era muy importante porque son teléfonos muy viejos y no hay manera de descargarlos". Esta situación fue conmovedora, ya que la conductora se emocionó en vivo mientras hablaba con el streaming.
"Si tenía la caja fuerte era por esos teléfonos, no soy una persona rica, no tengo dinero ahorrado porque tengo una vida que requiere mucho gasto, trabajo muy bien y vivo muy bien, pero no hay resto. Realmente, lo único importante que había en mi casa eran esos teléfonos", agregó. De esta manera, se encargó de dejar bien en claro lo mucho que esto significaba para ella.
Para finalizar, Pampita confesó: "Ayer recé todo el día, era lo único que tenía en mis pensamientos, le pedí a Dios, le pedí a mi hija porque es re importante porque no me quedó más nada de mi hija. Nos pusimos a llorar todos, mis hijos también". Todo esto no hizo más que generar empatía en redes sociales, ya que la muerte de Blanca Vicuña fue una desgracia muy grande de aquel 8 de septiembre de 2012.
La durísima reacción de Benjamín Vicuña cuando le consultaron si estaba casado con la China Suárez
El actor Benjamín Vicuña se refirió a la relación que tiene actualmente con la madre de sus hijas, Eugenia China Suárez, y, en medio de una entrevista, le preguntaron si estaba casado con ella, ya que se había rumoreado que se unieron en matrimonio en secreto y respondió con una dura frase.
China Suárez Benjamín Vicuña
La durísima reacción de Benjamín Vicuña cuando le consultaron si estaba casado con la China Suárez.
Redes sociales