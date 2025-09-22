IR A
Pampita recuperó los teléfonos robados y se emocionó en vivo: "No me quedó más nada de mi hija"

La conductora y modelo no pudo contener las lágrimas durante una entrevista y dejó en claro lo importantes que eran las fotos y videos de Blanca Vicuña.

Pampita no pudo contener las lágrimas por la emoción de recuperar sus teléfonos.

Pampita no pudo contener las lágrimas por la emoción de recuperar sus teléfonos.

Los delincuentes se llevaron dineron efectivo y objetos de valor
Pampita explotó tras el robo en su casa: "¿Cuántas veces dije que no enfocaran la puerta?"

En diálogo con el programa Rumis, Pampita expresó: "Primero sí, confirmar que ya tengo en mi poder los teléfonos. Disculpen, estoy emocionada. Todos los que hemos perdido familiares, sabemos lo que es ver un video o una foto y escuchar la risa de esa persona que tanto amamos, era material que para mí era muy importante porque son teléfonos muy viejos y no hay manera de descargarlos". Esta situación fue conmovedora, ya que la conductora se emocionó en vivo mientras hablaba con el streaming.

"Si tenía la caja fuerte era por esos teléfonos, no soy una persona rica, no tengo dinero ahorrado porque tengo una vida que requiere mucho gasto, trabajo muy bien y vivo muy bien, pero no hay resto. Realmente, lo único importante que había en mi casa eran esos teléfonos", agregó. De esta manera, se encargó de dejar bien en claro lo mucho que esto significaba para ella.

Para finalizar, Pampita confesó: "Ayer recé todo el día, era lo único que tenía en mis pensamientos, le pedí a Dios, le pedí a mi hija porque es re importante porque no me quedó más nada de mi hija. Nos pusimos a llorar todos, mis hijos también". Todo esto no hizo más que generar empatía en redes sociales, ya que la muerte de Blanca Vicuña fue una desgracia muy grande de aquel 8 de septiembre de 2012.

