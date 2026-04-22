María Susini explicó por qué no se divorció de Facundo Arana: "Es un proceso" La modelo habló de todo con Carolina "Pampita" Ardohain y contó cómo es su presente sentimental tras separarse del actor. En una entrevista íntima, dejó más dudas que certezas. + Seguir en







La modelo habló de todo en una entrevista íntima en el ciclo de Pampita. Redes sociales

A meses de conocerse el distanciamiento entre Facundo Arana y María Susini, la modelo decidió dar su versión sobre los rumores de ruptura con su pareja, con la que tienen tres hijos, y están juntos hace 19 años: "No estoy divorciada de Facundo". La presentadora estuvo como invitada de Pampita en un ciclo de entrevistas íntimas.

La mediática aclaró la situación amorosa actual entre ambos, aunque viven en casas separadas, y explicó que el vínculo legal no se rompió: "Es importante decirlo porque, al estar en los medios, todo sale en todos lados. Pero te puedo decir eso: es un proceso".

Entre los motivos que explicó la famosa para seguir conectados, están los casi 20 años de pareja y la familia construida: "Todo está encarado desde el amor. No puedo decir nada malo. Nos queremos, nos respetamos mucho y nos importan nuestros hijos y nuestra familia", subrayó a Infobae.

Embed Habló María Susini acerca de su separación con Facundo Arana.

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Facundo Arana y María Susini: rumores de reconciliación Recientemente Facundo Arana y María Susini fueron vistos juntos, en un evento donde el músico tocaba y aparecieron Susini y uno de sus hijos entre el público, por lo que crecieron los rumores de una reconciliación. En este sentido, la modelo explicó que es algo natural porque son familia, aunque no dio mayores detalles: "Es buenísimo que nos vean juntos, es lo normal. Podría ser que nos vean abrazándonos o dándonos un beso", remarcó, y se hizo viral en redes.