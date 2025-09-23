23 de septiembre de 2025 Inicio
Cayó la banda de sospechosos que robó la casa de Pampita: hay 8 detenidos

El grupo asaltó la vivienda de la modelo cuando estaba trabajando en el exterior y robó sus objetos de lujo.

La conductora pudo recuperar las fotos de su hija mayor fallecida en 2012.

Luego del robo de la casa de Carolina "Pampita" Ardohain, la Policía de la Ciudad detuvo a 8 personas que integraban la banca que ingresó a la vivienda en Barrio Parque, en la Ciudad.

Pampita prefirió no dar detalles del robo en su casa mientras trabajaba en el exterior.
Una amiga de Pampita tiene dudas sobre el robo en Barrio Parque: "Hay algo más"

Se trata de 6 chilenos, uno venezolano y otro colombiano, que paraban a metros del Congreso, en calle Callao 44, que fueron detenidos este martes por la tarde. Además, se secuestraron dos automóviles implicados en el caso.

Los procedimientos, que fueron realizados por efectivos de la División Investigaciones Comunales 14 y de la Comisaría Comunal 3, permitieron la detención de siete de los acusados en un hotel de Once y el octavo en la zona de La Boca, cuando circulaba en un Fiat Cronos.

Allanamiento hotel robo Pampita

Los investigadores llegaron al lugar, un hotel, siguiendo las cámaras de seguridad y por el trabajo del Centro de Monitoreo Urbano que permitió identificar a uno de los rodados que apoyaba a los ladrones durante la huida el día del robo. El rastreo del vehículo terminó en el alojamiento de pasajeros, donde ingresaron cinco de los imputados.

Esta tarde se autorizó ingresar al inmueble e identificar a sus ocupantes., quienes intentaron escapar de la policía pero fueron detenidos. Según trascendió, en una de las habitaciones se encontraron abandonados los objetos que la víctima reconoció como propios, además de herramientas utilizadas para cometer ilícitos como ganzúas y palancas.

Causa robo Pampita

Como parte de la investigación ya se había secuestrado ayer un vehículo Volkswagen Suran, utilizado para cargar la caja de seguridad sustraída. Los delincuentes habrían entrado el viernes por la noche a la casa de la modelo violentando una puerta que da al patio del fondo de la casa que limita con vías del ferrocarril.

En el allanamiento, se pudo constatar que los hombres tenían en su poder, las carteras, ropa y objetos de lujo, que le faltaron a la mediática. Anteriormente, ubicaron los celulares antiguos donde guardaba los videos y fotos de su hija mayor, Blanca, fallecida en 2012.

Desaparición de las 3 jóvenes en La Matanza: apareció la camioneta blanca implicada en el caso

Córdoba: estudiante de 19 años va a juicio por crear imágenes sexuales de sus compañeras usando IA

La Justicia liberó a Bruecker por “no tener las suficientes pruebas” para presentar cargos por este caso.

El principal sospecho de la desaparición de Madeleine McCann aseguró tener información clave

Insólito robo en La Plata.

La Plata: entró a robar en una casa y se comió las empanadas que había en la heladera

Crimen en la casa de Gustavo Cerati: la Fiscalía volvió a pedir la indagatoria de Cristian Graf

Yanina Latorre filtró dónde vive la China Suárez y la actriz explotó en Instagram.
La China Suárez explotó contra Yanina Latorre: "Te seguís cagando en tres menores"

Spider-Man: Brand New Day tiene un estreno para dentro de menos de un año.

Marvel suspendió las filmaciones de Spider-Man: Brand New Day por tiempo indefinido y hay preocupación

Falleció Claudia Cardinale, ícono del cine europeo

La vulnerabilidad de Evangelina Anderson generó duras críticas contra Eros Ramazzotti.
Eros Ramazzotti habló sobre su beso con Evangelina Anderson: "Te quiero mucho..."

Alexis Mac Allister y Ailén Cova le dieron la bienvenida a su primera hija Alaia.

Nació Alaia, la primera hija de Alexis Mac Allister y Ailén Cova: "Después de 18 horas de sufrimiento..."

Beto Casella sorprendió con sus palabras vinculadas a Bendita﻿.

Beto Casella reveló que Bendita podría irse de El Nueve: "Nos hacen ofertas..."

