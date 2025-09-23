Cayó la banda de sospechosos que robó la casa de Pampita: hay 8 detenidos

El grupo asaltó la vivienda de la modelo cuando estaba trabajando en el exterior y robó sus objetos de lujo.

Luego del robo de la casa de C arolina "Pampita" Ardohain , la Policía de la Ciudad detuvo a 8 personas que integraban la banca que ingresó a la vivienda en Barrio Parque, en la Ciudad.

Una amiga de Pampita tiene dudas sobre el robo en Barrio Parque: "Hay algo más"

Se trata de 6 chilenos, uno venezolano y otro colombiano, que paraban a metros del Congreso , en calle Callao 44, que fueron detenidos este martes por la tarde. Además , se secuestraron dos automóviles implicados en el caso.

Los procedimientos, que fueron realizados por efectivos de la División Investigaciones Comunales 14 y de la Comisaría Comunal 3, permitieron la detención de siete de los acusados en un hotel de Once y el octavo en la zona de La Boca , cuando circulaba en un Fiat Cronos.

Los investigadores llegaron al lugar, un hotel, siguiendo las cámaras de seguridad y por el trabajo del Centro de Monitoreo Urbano que permitió identificar a uno de los rodados que apoyaba a los ladrones durante la huida el día del robo. El rastreo del vehículo terminó en el alojamiento de pasajeros, donde ingresaron cinco de los imputados.

Esta tarde se autorizó ingresar al inmueble e identificar a sus ocupantes., quienes intentaron escapar de la policía pero fueron detenidos. Según trascendió, en una de las habitaciones se encontraron abandonados los objetos que la víctima reconoció como propios, además de herramientas utilizadas para cometer ilícitos como ganzúas y palancas.

Causa robo Pampita Redes Sociales

Como parte de la investigación ya se había secuestrado ayer un vehículo Volkswagen Suran, utilizado para cargar la caja de seguridad sustraída. Los delincuentes habrían entrado el viernes por la noche a la casa de la modelo violentando una puerta que da al patio del fondo de la casa que limita con vías del ferrocarril.

En el allanamiento, se pudo constatar que los hombres tenían en su poder, las carteras, ropa y objetos de lujo, que le faltaron a la mediática. Anteriormente, ubicaron los celulares antiguos donde guardaba los videos y fotos de su hija mayor, Blanca, fallecida en 2012.