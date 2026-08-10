10 de agosto de 2026 Inicio
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"No te pagan el día extra de estar varado": miles de camioneros esperan que reabran pasos fronterizos con Chile

Luis Hermosilla está en Añelo, Neuquén, aguardando la reapertura con colegas de Brasil, Paraguay y Chile y detalló que duermen y cocinan en el camión. "Este atraso es puro viaje y pura pérdida de tiempo", lamentó.

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Camiones varados en Mendoza por el cierre de los pasos fronterizos a Chile.

Camiones varados en Mendoza por el cierre de los pasos fronterizos a Chile.

Reuters

El camionero Luis Hermosilla relató cómo vive en su camión mientras espera en Añelo, Neuquén, que se reabran los pasos fronterizos cerrados por el temporal en la cordillera de Los Andes. "Este atraso es puro viaje y pura pérdida de tiempo, porque vos lo que necesitás es entregar la mercadería y no te pagan el día extra de estar varado por el temporal", explicó el conductor.

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Hermosilla convive con miles de colegas de Chile, Paraguay y Brasil y detalló a Infobae en vivo que algunos trabajan con sueldo fijo, pero otros trabajan "a porcentaje por vuelta", como es su caso. "Al estar parado aquí, la mayoría estamos perdiendo porque no estamos produciendo nada", lamentó.

El camionero reveló que transporta carne y que "no pasa nada" mientras no pierda la cadena de frío. "Pero está produciendo gasto, porque tengo que estar comprando combustible para mantener el equipo refrigerando", advirtió Hermosilla.

"No hay información segura de que el paso se va a abrir en algún momento", lamentó el conductor y reconoció que en años anteriores ha llegado a pasar más de 30 días parado en Mendoza durante el invierno: "Salimos, pero no sabemos si la cordillera va a estar habilitada o cuántos días va a estar cortado".

Cómo viven los camioneros en los pasos fronterizos con Chile

De acuerdo al relato del hombre, la Policía frena a los camiones que intentan pasar a Chile y los hace volver a una estación de servicio done disponen de baños. Sin embargo, no todos los pueblos estaban preparados para recibir a tantos camioneros y, a medida que se van abriendo los pasos, se convierten en cuellos de botella.

"Se hizo un cuello de botella acá en Pino Hachado. La gente que trabaja acá no da abasto para la cantidad de camiones. Por este lugar cruzaban pocos camiones, pero ahora está, como es el único paso habilitado, están todos por acá", apuntó Hermosilla.

Gendarmería Nacional asistió a los camioneros varados con su cocina de campaña y la distribución de alimentos y agua y el conductor destacó el respaldo de la comunidad local. "Por aquí ha pasado gente repartiendo agua, comida, torta frita y esas cosas", enumeró.

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