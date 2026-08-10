Estalló la casa de Gran Hermano por la fuerte amenaza de Charlotte Caniggia Un momento de máxima tensión se vivió en el reality de Telefe tras el exabrupto de la mediática contra sus compañeros. Agregar C5N en









La hija del exfutbolista encendió la casa con una fuerte discusión.

La convivencia dentro de la casa de Gran Hermano: Generación Dorada sumó un pico de máxima tensión tras un duro enfrentamiento entre Charlotte Caniggia y el resto de los participantes. Agotada por las constantes discusiones y la tirantez cotidiana en el encierro, la figura pública explotó sin filtro frente a las cámaras, expresando su firme intención de dar un paso al costado del programa y abandonar la famosa casa en medio de la competencia.

Totalmente sobrepasada por las diferencias con sus compañeros de juego, la hija de Mariana Nannis no ocultó su indignación y soltó una contundente frase sobre su permanencia en el ciclo televisivo: “Yo me voy, ya me tienen hinchada los huev...”. Sus palabras impactaron de lleno en el desarrollo del reality, dejando al descubierto el nivel de desgaste emocional que atraviesa durante su estadía en el certamen.

En las imágenes que se difundieron rápidamente en las redes sociales, la joven continuó manifestando su enfado de manera tajante: “Que se vayan a la mie... todos, me voy a mi casa, mirá si voy a estar aguantando m...”. Las picantes declaraciones de la participante encendieron las alarmas en la producción, ya que no es el primer amague de renuncia que protagoniza al sentirse cuestionada por la convivencia diaria.

Gran Hermano: el cruce entre Charlotte Caniggia y Sol Abraham que desató la furia de la mediática La tirantez en la famosa casa de Telefe alcanzó un nivel crítico durante la habitual cena de nominados de este domingo. El fuerte entredicho comenzó cuando Charlotte intentó defenderse del rechazo de sus pares argumentando: “Yo no digo nada, chicas”. Sin embargo, Sol Abraham no tardó en cruzarla de forma contundente frente a los comensales: “Hacete cargo de las críticas. Qué mentirosa que sos”, desatando la rabia inmediata de la mediática.

Lejos de guardar silencio, redobló la apuesta asegurando que el público comprende su perfil dentro del certamen: “No van a poder ensuciarme. La gente ya me conoce”. Ante ese comentario, su Sol arremetió con dureza para desacreditar su imagen frente a la audiencia televisiva: “Ahora te está conociendo. Yo también pensé que yo te conocía. Sos mala”, marcando un punto de no retorno en la discusión que obligó al propio Santiago del Moro a intervenir.

Fuera de control, Charlotte disparó con munición gruesa en contra de su compañera ante la mirada atónita de la mesa: “Si yo soy la mala, ¿por qué no tengo a nadie en contra de la casa? Todos te odian a vos. La mala y conchuda sos vos. Punto. Y ojalá que la gente te saque por forra”. El quiebre en la convivencia se agudizó tras la reciente partida de Sebastián Cola, quien solía actuar como el sostén clave y principal aliado de la rubia. A pesar de los constantes chispazos y de sus reiteradas amenazas de abandono, la mediática advirtió a sus rivales que dará pelea en la competencia mientras mantenga el apoyo de la gente en el teléfono. “Siento que ellas como que me quieren ensuciar todas. No van a poder conmigo. Me voy a quedar hasta que la gente me saque. Tengo mucho aguante. La gente me conoce como soy. Hago mucho reality”, afirmó, dejando en claro su postura de resistir en el certamen.