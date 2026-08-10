Revelaron cómo fue el accidente en el que falleció una nena de 3 años en el lago Nahuel Huapi

El fiscal Guillermo Lista, a cargo de la investigación por la muerte de la menor, dio detalles sobre el hecho, al que calificó como "accidental y desafortunado", y descartó que se trate de un acto criminal de parte de sus padres.

El fiscal Guillermo Lista , a cargo de la investigación por la muerte de la nena de 3 años que cayó con el auto familiar al lago Nahuel Huapi , en Bariloche , dio detalles del hecho y explicó por qué desde la Fiscalía se descarta que se trate de un hecho criminal. "Entendemos que es una desgracia, realmente, muy tremenda para esta familia" , señaló, y aclaró que, más allá de que confluyeron varios factores, esos elementos "no colocan esto en un hecho criminal, sino en accidental y desafortunado" .

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En diálogo con medios, el funcionario judicial precisó que fueron varios los factores que se combinaron en el incidente, como "el hielo y un terreno con pendiente negativa" . A eso se sumó la mala fortuna de que el vehículo no cayera hacia un sector con árboles que pudiera frenarlo, sino hacia "una pendiente en un sector abierto donde no había nada que lo pueda frenar". Por eso, explicó, la camioneta "tomó velocidad" y ya no hubo manera de detenerla.

Lista remarcó que, desde el primer momento, la Fiscalía dispuso la intervención del gabinete de Criminalística "para que hiciera un relevamiento del lugar, del terreno, de la situación, de cuáles son las pendientes y cómo era la situación concreta", con el objetivo de elaborar un informe técnico. Aun así, remarcó que las circunstancias ya evidencian con claridad que se trató de "un trágico accidente y con mucha mala suerte" .

Uno de los puntos subrayados por el fiscal fue el rol paradójico que tuvo la silla de seguridad en la que viajaba la nena. Explicó que se trata de "un mecanismo de protección y de seguridad" obligatorio para circular por la ruta, pero que en este caso "jugó en contra": la nena estaba correctamente sujeta, con el cinturón y todo, lista para salir , pero eso mismo "no permitió poder sacarla rápidamente" del vehículo una vez que empezó a hundirse. Según relató, la nena viajaba en la parte trasera del auto, mientras la madre conducía.

Consultado por la situación de los padres, el fiscal confirmó que ambos recibieron asistencia: el padre se arrojó al lago para intentar rescatar a su hija y sufrió principio de hipotermia, mientras que la madre solo presentó algunos golpes . Lista también hizo referencia al testimonio que los padres brindaron a La Nación, en el que contaron cómo vivieron los minutos de la tragedia. El fiscal lo calificó como "un relato estremecedor" , en el que la madre contó que, sintiendo que ya no podía respirar y sin poder ver ni sacar a su hija, tuvo que salir a la superficie, una decisión que, según reveló, tal vez se va a cuestionar toda su vida.

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El hecho ocurrió este sábado por la tarde en la avenida Bustillo, a la altura del kilómetro 15 luego que el vehículo perdiera el control debido a la acumulación del hielo sobre la calzada, tras ello, desbarrancó por un camino de tierra y terminó sumergido en las frías aguas del lago, cerca del barrio Villa Don Orione, a unos 15 kilómetros del Centro Cívico de la ciudad.

En el lugar, rápidamente trabajaron la Policía, buzos de Prefectura Naval, bomberos y médicos de los servicios de emergencia, quienes acudieron al lugar para desplegaron un operativo de rescate.

Medios locales informaron que los padres de la pequeña pudieron salir por sus propios medios, pero no pudieron salvarle la vida a su hija ya que ella estaba atrapada con el cinturón de seguridad antes de que el auto se hundiera, por lo que en la desesperación no lograron desatarla.

Los servicios de emergencia desarrollaron un amplio operativo para rescatar el cuerpo de la nena del lago Nahuel Huapi.

Testigos contaron que los que alertaron sobre la tragedia fueron los propios padres de la pequeña que pidieron ayuda a los vecinos, quienes inmediatamente llamaron a la policía para solicitar ayuda para la familia.

Con el despliegue policial y de bomberos, los adultos fueron trasladados en ambulancia al hospital San Carlos, donde permanecen internados con lesiones y principio de hipotermia, además de recibir contención psicológica por la pérdida de su hija.

En cuanto al rescate de la pequeña de 3 años, las autoridades informaron que se dificultó ya que la niña permaneció atrapada por el cinturón de seguridad. Dos buzos de Prefectura Naval, junto a bomberos de la unidad de Ruca Cura, policías de la Subcomisaría 55ª y agentes de Protección Civil, participaron en las tareas para recuperar el cuerpo.

Luego de dos horas de trabajo, finalmente el cuerpo fue retirado del auto y trasladado hasta el Camping Cirse, donde se encontraban los fiscales Guillermo Lista y Álvaro Viterbori, encargados de la investigación.