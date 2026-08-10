10 de agosto de 2026 Inicio
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Video: aviones de combate F-16 sobrevolaron la Ciudad de Buenos Aires por los 114 años de la Fuerza Aérea

Seis aeronaves caza unieron puntos emblemáticos de la geografía porteña en el marco de las celebraciones. También hubo un desfile terrestre con integrantes de la institución.

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Los aviones surcaron el cielo de la Ciudad de Buenos Aires.

Los aviones surcaron el cielo de la Ciudad de Buenos Aires.

C5N

Seis aviones de combate caza F-16 sobrevolaron este lunes la Ciudad de Buenos Aires por los 114 años de la Fuerza Aérea Argentina, al cumplirse un nuevo aniversario de la creación de la Escuela de Aviación Militar, institución que marcó el comienzo de la actividad organizada en el país y que constituye el antecedente histórico de la actual fuerza.

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Las aeronaves realizaron un pasaje aéreo sobre Buenos Aires en el marco de las actividades previstas por la celebración, una escena que permite observar a estos aviones de combate integrados a una ceremonia de la institución.

Los principales puntos para la observación fueron el Obelisco, el Aeroparque Jorge Newbery, Costanera Norte y el Estadio Monumental. "Si te gustan los aviones, no te los podés perder. Prepará la cámara del celular y todas las ganas de escuchar… Rugir los motores", había expresado la Fuerza Aérea en la invitación publicada en sus redes sociales.

La Base Aérea Militar Morón es sede del acto central, con un despliegue que también contempló la participación de más de 30 aeronaves y un desfile terrestre con integrantes de la institución, en el que participaron hombres y mujeres que integran la Fuerza Aérea Argentina.

La jornada tuvo, además, una ceremonia oficial encabezada por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Alberto Presti, junto al jefe de la Fuerza Aérea Argentina, brigadier general Gustavo Javier Valverde.

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