El Gobierno ofreció asistencia a Colombia tras el terremoto: "Hasta el momento no hay víctimas argentinas"

El canciller Pablo Quirno expuso que la administración libertaria se contactó con autoridades del país colombiano luego del sismo y remarcó que hasta el momento no se registraron víctimas argentinas.

El canciller Pablo Quirno confirmó que el Gobierno se comunicó con las autoridades de Colombia después del terremoto de magnitud 7,4 que afectó a tres ciudades de ese país , por el cual ya se registraron al menos 111 muerto s, y expuso que ofreció "brindar la asistencia que resulte necesaria".

En la red social X, Quirno expuso el respaldo hacia el país colombiano y marcó que ofreció apoyo: "Expresamos nuestra solidaridad con el pueblo y el Gobierno de Colombia ante el terremoto ocurrido hoy, y hacemos llegar nuestras condolencias a las familias de las víctimas y nuestra solidaridad a todos los afectados. Nos encontramos en contacto con las autoridades colombianas, a quienes hemos transmitido la disposición de la Argentina para brindar la asistencia que resulte necesaria".

En tal sentido, señaló que no se contabilizaron víctimas argentinas. "Asimismo, mantenemos comunicación con nuestra representación consular y, hasta el momento, no se registran ciudadanos argentinos entre las víctimas. Nuestro abrazo a todo el pueblo colombiano en este difícil momento. Datos de contacto para ciudadanos argentinos en Colombia. Teléfono: +57 601 288 0900. Celular de emergencia +57 316 875 9292. Correo electrónico: [email protected] ", expresó.

Por su parte, el embajador de Colombia en Argentina, José Roberto Acosta , remarcó el vínculo entre ambas administraciones: "Hubo comunicación de parte de Cancillería conmigo como embajador. Hay disponibilidad y buena voluntad del Gobierno y el pueblo argentino para colaborar. Es importante la coordinación entre los especialistas para atender estas emergencias".

En tal sentido, se refirió a las víctimas del sismo y la asistencia: "Es una tragedia cada familia y cada grupo que se ve afectado por esta tragedia. El epicentro fue en la costa pacífica de Colombia, cerca de la ciudad de Quibdó. Desde Colombia se están organizando canales efectivos con orden logísticos para que no se generen mayores problemas de los que ya este tipo de emergencias generan".

Expresamos nuestra solidaridad con el pueblo y el Gobierno de Colombia ante el terremoto ocurrido hoy, y hacemos llegar nuestras condolencias a las familias de las víctimas y nuestra solidaridad a todos los afectados. Nos encontramos en contacto con las autoridades colombianas,…

"Tenemos una robustez institucional a través de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, mecanismos y protocolos que en coordinación con Cancillería de Argentina se podrían materializar en la medida que se requieran. En Colombia las normas de sismorresistencia se andan revisando permanentemente y son bastante exigentes. Ante la fuerza de la naturaleza, no hay obra humana que resista. Esto nos enseña que como seres humanos somos débiles y que la naturaleza nos supera", agregó en esta línea.

La comunicación entre ambos gobiernos se produjo después de que el presidente Javier Milei asistiera a la asunción de Abelardo de la Espriella como mandatario, en el marco de una ceremonia llevada a cabo el viernes. Durante su visita al país colombiano, el jefe de Estado tuvo reuniones y, previo al acto de asunción, recibió una distinción en la Sede de la Cámara de Comercio: el Doctorado Honoris Causa otorgado por la Universidad Santiago de Cali.

Tras el terremoto, erupcionó el volcán Puracé que estaba bajo alerta desde marzo

El volcán Puracé, ubicado en el departamento de Cauca al sureste de Colombia, erupcionó este lunes con emisión de cenizas y gases tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el país. Al cierre de esta nota no había confirmación de que ambos eventos estén relacionados. Desde marzo estaba bajo alerta por riesgo de erupción, el último mes había subido a alerta naranja.

El Puracé se encuentra al este del epicentro del terremoto, el departamento del Chocó, y forma parte de la cadena volcánica de los Coconucos, según el Servicio Geológico Colombiano. Como continúa en aumento la energía sísmica, la temperatura y las emisiones de cenizas y gases como dióxido de azufre y dióxido de carbono, la Aeronáutica Civil ordenó el cierre temporal del Aeropuerto Guillermo León Valencia en Popayán, la capital de Cauca.

Las cenizas y los gases suponen un riesgo para la navegación aérea. Su última erupción había ocurrido en 1977, aunque en 2021 tuvo una actividad más frecuente aunque de menor dimensión, detallaron al aire de C5N.