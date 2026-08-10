Habló el fotógrafo que captó la imagen del oficial disparando de civil en el Congreso: "Se manejan con impunidad y buscan intimidar"

Kaloian Santos fue uno de los fotógrafos que registró al comisario inspector Gustavo Gauna disparando un arma larga durante la represión en el Congreso. El efectivo fue denunciado por el abogado Gregorio Dalbón, quien pidió investigar qué arma utilizó, qué munición tenía y quién autorizó su actuación. “Buscan que la sociedad tenga miedo”, sostuvo el fotoperiodista a C5N.

La imagen del comisario inspector Gustavo Gauna disparando un arma larga durante la represión del jueves pasado en las inmediaciones del Congreso abrió un nuevo capítulo en torno a la brutal represión desplegada durante la marcha contra el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por el gobierno de Javier Milei. El efectivo fue fotografiado vestido de civil y sin una identificación visible , una situación que motivó una denuncia del abogado Gregorio Dalbón.

Uno de los fotógrafos que logró registrar la escena fue Kaloian Santos , un fotoperiodista cubano que lleva más de 16 años viviendo en Argentina y que tiene 25 años de trayectoria profesional. En 2025 , su trabajo periodístico fue clave para determinar la identidad de Jesús Guerrero , el gendarme señalado como quien disparó el cartucho de gas lacrimógeno que impactó contra Pablo Grillo durante la marcha del 12 de marzo de ese año. En diálogo con C5N , Santos reconstruyó cómo obtuvo la imagen de Gauna y cuestionó la magnitud del operativo desplegado por las fuerzas de seguridad.

El fotógrafo había llegado para cubrir la movilización para El Destape Web. Según relató, durante buena parte de la jornada la protesta se desarrolló de manera pacífica y con una presencia importante de personas autoconvocadas.

“Era una marcha distinta porque las organizaciones sociales que había se diluían entre la inmensa cantidad de autoconvocados. Había mucha familia, niños y adultos mayores. Mucha gente se concentró a pesar de la lluvia” , describió.

Santos explicó que, por su experiencia en este tipo de coberturas, esperaba que la jornada continuara sin incidentes. “Con este Gobierno, en las marchas multitudinarias no suele haber represión. Menos después de lo que pasó con Pablo Grillo” , señaló.

Sin embargo, la situación comenzó a cambiar cuando observó el desplazamiento de efectivos por la zona de Callao. “En un momento veo corriendo a la Gendarmería por Callao. Cuando llego veo que el carro hidrante estaba tirando chorros de agua. Había solo tres personas que tiraban piedras. Con el carro hidrante los mantenían a media cuadra. Con eso bastaba para contenerlos”, relató.

Foto gentileza de Kaloian Santos

De acuerdo con su reconstrucción, mientras los efectivos contenían a ese grupo, comenzaron los incidentes frente al Congreso. “La policía empezó a tirar balas de goma a la gente. Los que tiraban piedras eran tres o cuatro. Los podrían haber reducido con facilidad o mantenerlos distantes, pero decidieron salir a reprimir”, sostuvo.

El fotógrafo aseguró que el operativo escaló cuando un grupo logró retirar parte de una valla. “Un pequeño grupo saca un pedazo de la valla y ahí los tipos empiezan a tirar con balas de goma contra todos los que estaban ahí”, afirmó.

Para Santos, la respuesta de las fuerzas de seguridad fue desproporcionada respecto de la situación que se desarrollaba. “Fue desmesurada la represión contra la gente que solo estaba cantando el himno y mirando. Ahí se desmadra todo”, señaló.

La imagen que expuso al comisario Gauna

La fotografía de Gauna fue tomada cerca de la esquina de Solís y la avenida Hipólito Yrigoyen, una zona próxima al lugar donde el 12 de marzo de 2025 el fotógrafo Pablo Grillo recibió el impacto de un proyectil de gas lacrimógeno durante otra movilización.

Santos recordó que en ese momento había una cantidad reducida de personas enfrentando a la policía y que el avance de las fuerzas de seguridad fue acompañado por disparos. “Había solo tres personas tirando piedras. Una cantidad exagerada de policías viene avanzando. Yo puse el teleobjetivo. En ese momento no distingo que el tipo estaba de civil, pero venían disparando a lo loco”, relató. Incluso recibió el impacto de una bala de goma. “Una de las bolas de goma me impacta, pero como tenía tres camperas no me hace nada”, contó.

El fotógrafo quedó ubicado a unos 50 metros de la línea de efectivos y desde allí obtuvo la imagen. Luego se retiró para resguardarse. “Cuando me fui de la marcha y miro las fotos para mandarlas, descubro que había un tipo de civil con un rifle que estaba disparando”, explicó.

La fotografía comenzó a circular en redes sociales y se volvió viral. Posteriormente, otras imágenes permitieron observar al mismo efectivo desde una distancia menor. Una de ellas, registrada por la fotógrafa Susi Maresca, también muestra a Gauna con el arma larga. “No fue solo un momento. El tipo estuvo mucho tiempo con ese fusil y disparó en varias oportunidades”, sostuvo Santos.

La situación derivó en una denuncia presentada por Dalbón, quien pidió determinar qué arma utilizó Gauna, qué munición tenía, quién autorizó que actuara de esa manera y quién dio la orden. El planteo apunta también a reconstruir la eventual cadena de mando detrás del operativo.

Para Santos, la imagen representa algo más que la conducta individual de un efectivo. “La foto implica la impunidad con la que se manejan este tipo de personas. Salen a hacer lo que se les da la gana”, afirmó.

El fotógrafo consideró que el hecho de que un integrante de una fuerza de seguridad haya actuado de civil y sin una identificación visible genera un efecto amenazante. “Gustavo Gauna no puede desconocer que está violando la ley al disparar un arma larga de civil y sin identificarse. Es intimidatorio”, sostuvo.

También cuestionó la actitud que, según su interpretación, muestran algunos efectivos durante los operativos. “En la foto se lo ve disfrutando. El tipo se piensa que está en una guerra. Es muy peligroso”, afirmó.

Santos relacionó lo ocurrido con el clima general de las movilizaciones durante el actual gobierno. “Cuando converso con los colegas me dicen que es lo más parecido a la represión del 2001. Nunca sentí tal grado de impunidad por parte de las fuerzas que tienen que cuidar al pueblo”, aseguró.

Según su mirada, detrás de estos operativos existe una decisión destinada a desalentar las movilizaciones. “No les interesa detener solo a los que están haciendo disturbios. Buscan darle un mensaje a la sociedad para que no se movilice porque pueden ser reprimidos- Ellos sabían que había muchos autoconvocados contra la venta de tierras y decidieron salir con mano dura para que la gente tenga miedo de salir a manifestarse”, planteó.

El fotoperiodista también puso el foco en el lugar que ocupan los trabajadores de prensa durante los operativos de seguridad. “Los trabajadores de prensa somos foco de la represión porque somos los que estamos develando la impunidad con la que se manejan. Mostramos lo que el poder no quiere que mostremos”, afirmó.

Ante esa situación, señaló que los fotógrafos y periodistas suelen ser las principales victimas de la represión libertaria. “Por primera vez con este gobierno, en vez de comprarme un lente tuve que salir a gastar parte de mis ahorros para comprarme un casco y una máscara antigas”, relató.

Para Santos, la existencia de cámaras y fotógrafos no parece funcionar como un límite para los efectivos. “Sienten impunidad. Saben que hay cámaras y fotógrafos. Cualquiera podía tener la foto porque los tipos van con toda la impunidad del mundo”, concluyó.