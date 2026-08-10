10 de agosto de 2026 Inicio
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Una combi con alumnos de la UTN chocó con una camioneta en la Ruta 33: al menos un muerto y 10 heridos

El hecho ocurrió cuando ambos vehículos, que sufrieron daños importantes, colisionaron frontalmente. Dos de las personas afectadas se encuentran en grave estado.

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El hecho ocurrió en la Ruta 33.

El hecho ocurrió en la Ruta 33.

La Brújula 24

Al menos una persona murió y otras 10 sufrieron heridas después de un choque entre una combi y una camioneta sobre el kilómetro 129 de la Ruta Nacional 33. Las autoridades ordenaron una investigación para establecer el motivo del hecho, por el cual todas las personas involucradas sufrieron lesiones.

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El suceso se produjo cuando una combo que trasladaba a alumnos de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Trenque Lauquen impactó frontalmente con una camioneta que circulaba en el sentido contrario. Ante esta situación, murió el conductor de la camioneta, llamado Carlos Horacio Castillo, mientras que dos de los heridos se encuentran en grave estado por el choque y fueron trasladados hacia el Hospital Municipal de Pigüé.

El hecho ocurrió en la Ruta 33.

El hecho ocurrió en la Ruta 33.

En tal sentido, el establecimiento educativo emitió un comunicado en el que lamentó el acontecimiento. "Desde la Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Trenque Lauquen expresamos nuestro profundo pesar por el fallecimiento de Carlos Horacio Castillo, ocurrido tras el lamentable accidente vial sucedido el pasado viernes", marcaron en el texto publicado en Instagram.

Por último, expusieron el acompañamiento hacia los allegados de las víctimas: "Acompañamos con profundo respeto y afecto a su familia, sus seres queridos y a las comunidades de Goyena y Pigüé en este doloroso momento. Hacemos llegar especialmente nuestro abrazo a sus compañeros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pigüé, quienes compartieron con él años de compromiso y vocación de servicio. Nuestras más sinceras condolencias y respeto a todos quienes hoy lo despiden".

Peligroso choque en Caballito: un conductor perdió el control de su auto y chocó contra un banco

Un tremendo choque sacudió a todos los vecinos de Caballito durante las primeras horas de este domingo: un hombre perdió el control de su auto y chocó contra un banco. Afortunadamente, salió ileso y confesó qué sucedió.

El hecho ocurrió apenas unos minutos después de las 6 de la mañana en la esquina de Rivadavia y Senillosa. Según le manifestó a la Policía, se habría quedado dormido. De igual modo, a pesar de la violencia del impacto, el conductor de 32 años bajó por sus propios medios y está fuera de peligro.

Según las primeras reconstrucciones de la colisión el dueño del Kia gris, perdió el control del mismo, se subió al cordón y chocó de frente contra el banco. El choque provocó importantes daños no solo en la parte delantera del vehículo, sino también en el ingreso del edificio.

Al mismo tiempo, por el gran impacto, el auto terminó desplazándose algunos metros hacia atrás y golpeó también un semáforo ubicado por detrás.

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