Los detalles de la denuncia contra Alejandra Monteoliva y el comisario Gustavo Gauna por la represión en el Congreso

Luego de que el comisario inspector Gustavo Antonio Gauna, que integra la cúpula de la Policía Federal Argentina, fuera identificado como el efectivo que disparó de civil y sin identificaciones durante la represión contra los manifestantes que protestaban el jueves pasado en las inmediaciones del Congreso, el abogado Gregorio Dalbón dio detalles sobre la denuncia presentada este lunes contra la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, en la que además piden que el oficial sea apartado momentáneamente de su cargo.
El letrado habló con Rubén Suárez, Lucila Trujillo, Vanessa Petrillo y Leo García en De Una, por C5N, y refirió que Gauna es "la persona más responsable de los hechos que ocurrieron", y expresó su profunda indignación al observar las imágenes del jefe policial en un puente, destacando que "el hombre no tiene identificación, ni siquiera tiene un chaleco arriba, no tiene absolutamente nada".
Dalbón hizo hincapié en el pasado del uniformado. Gauna, quien se desempeñaba como comisario de homicidios y luego fue ascendido a jefe de trata, tuvo un rol clave en el esclarecimiento del asesinato de Lucas González. "Para mí era un gran policía porque él declaró el enjuicio de Lucas González", recordó el abogado. En aquel debate, el comisario testificó que lo sucedido con el joven "era un una situación aberrante y que daba vergüenza a la Policía Federal por lo que habían hecho". Según Dalbón, "su declaración fue tan importante que marcó prácticamente la prisión preventiva de sus colegas".
Sin embargo, el panorama actual es completamente opuesto. "Me llama poderosamente la atención la impunidad con la que está tomando ese arma". En un duro diagnóstico sobre el estado de las libertades democráticas en el país, el abogado advirtió que "esto se está convirtiendo en una dictadura, porque en Nicaragua esto no podría existir".
El abogado no ahorró críticas hacia la cúpula del Ministerio de Seguridad, y apuntó directamente contra la ministra y la secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva. "Ella y este gobierno de Javier Milei van a reprimir para que la gente, cuando sale de su trabajo se arrugue y no vaya a una marcha a pelear por sus derechos", denunció. Asimismo, alertó sobre la escalada de violencia estatal: "Vamos a lamentar una muerte o varias muertes porque realmente estos van creciendo".
Dalbón aseguró que confía en que la Justicia actúe con firmeza frente a este accionar. "A este comisario se le acaba la carrera", vaticinó. Finalmente, el abogado exigió coherencia a las autoridades gubernamentales respecto a sus propios discursos de orden y legalidad. "El que las hace las paga, dicen ellos, es el momento de que empiecen por casa", sentenció, haciendo referencia a las agresiones sufridas por ciudadanos como Pablo Grillo y la niña Fabrizia Pegoraro, a quien le arrojaron gas en una protesta en 2024.