10 de agosto de 2026 Inicio
En Vivo

Los detalles de la denuncia contra Alejandra Monteoliva y el comisario Gustavo Gauna por la represión en el Congreso

El abogado Gregorio Dalbón relató los pormenores de la presentación judicial contra la ministra de Seguridad y el policía identificado como el efectivo que disparó de civil y sin identificaciones durante la agresión contra los manifestantes que protestaban durante el debate de la Ley de Tierras el pasado jueves.

Por

Alejandra Monteoliva y Gustavo Gauna, apuntados por la brutal represión del pasado jueves en el Congreso.

C5N

Luego de que el comisario inspector Gustavo Antonio Gauna, que integra la cúpula de la Policía Federal Argentina, fuera identificado como el efectivo que disparó de civil y sin identificaciones durante la represión contra los manifestantes que protestaban el jueves pasado en las inmediaciones del Congreso, el abogado Gregorio Dalbón dio detalles sobre la denuncia presentada este lunes contra la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, en la que además piden que el oficial sea apartado momentáneamente de su cargo.

Foto gentileza de Kaloian Santos
Te puede interesar:

Habló el fotógrafo que captó la imagen del oficial disparando de civil en el Congreso: "Se manejan con impunidad y buscan intimidar"

El letrado habló con Rubén Suárez, Lucila Trujillo, Vanessa Petrillo y Leo García en De Una, por C5N, y refirió que Gauna es "la persona más responsable de los hechos que ocurrieron", y expresó su profunda indignación al observar las imágenes del jefe policial en un puente, destacando que "el hombre no tiene identificación, ni siquiera tiene un chaleco arriba, no tiene absolutamente nada".

Dalbón hizo hincapié en el pasado del uniformado. Gauna, quien se desempeñaba como comisario de homicidios y luego fue ascendido a jefe de trata, tuvo un rol clave en el esclarecimiento del asesinato de Lucas González. "Para mí era un gran policía porque él declaró el enjuicio de Lucas González", recordó el abogado. En aquel debate, el comisario testificó que lo sucedido con el joven "era un una situación aberrante y que daba vergüenza a la Policía Federal por lo que habían hecho". Según Dalbón, "su declaración fue tan importante que marcó prácticamente la prisión preventiva de sus colegas".

Sin embargo, el panorama actual es completamente opuesto. "Me llama poderosamente la atención la impunidad con la que está tomando ese arma". En un duro diagnóstico sobre el estado de las libertades democráticas en el país, el abogado advirtió que "esto se está convirtiendo en una dictadura, porque en Nicaragua esto no podría existir".

El abogado no ahorró críticas hacia la cúpula del Ministerio de Seguridad, y apuntó directamente contra la ministra y la secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva. "Ella y este gobierno de Javier Milei van a reprimir para que la gente, cuando sale de su trabajo se arrugue y no vaya a una marcha a pelear por sus derechos", denunció. Asimismo, alertó sobre la escalada de violencia estatal: "Vamos a lamentar una muerte o varias muertes porque realmente estos van creciendo".

Dalbón aseguró que confía en que la Justicia actúe con firmeza frente a este accionar. "A este comisario se le acaba la carrera", vaticinó. Finalmente, el abogado exigió coherencia a las autoridades gubernamentales respecto a sus propios discursos de orden y legalidad. "El que las hace las paga, dicen ellos, es el momento de que empiecen por casa", sentenció, haciendo referencia a las agresiones sufridas por ciudadanos como Pablo Grillo y la niña Fabrizia Pegoraro, a quien le arrojaron gas en una protesta en 2024.

Noticias relacionadas

Atraparon a toda la banda involucrada en el robo a Medina en 2023.

Atraparon a un prófugo por un violento robo contra un exjugador de Boca

Fidelina, de 3 años, falleció este sábado en el lago Nahuel Huapi.

Revelaron cómo fue el accidente en el que falleció una nena de 3 años en el lago Nahuel Huapi

El hecho ocurrió en la Ruta 33.

Una combi con alumnos de la UTN chocó con una camioneta en la Ruta 33: al menos un muerto y 10 heridos

Nosotros siempre la luchamos”, contaron los Narváez.

Una familia de Santa Cruz cumplió el sueño de la casa propia y su historia se hizo viral

play

Aviones de combate F-16 sobrevolaron la Ciudad de Buenos Aires por los 114 años de la Fuerza Aérea

Las bajas temperaturas se hacen presente en Capital Federal.

Frío extremo en Buenos Aires: qué día habrá que cuidarse y cuándo se terminará

Rating Cero

La actriz anunció la llegada de su hijo durante el programa.

Video: así anunció Cande Molfese su embarazo al aire en Perros de la Calle

El episodio involucra a figuras conocidas del ambiente.

Explosivo: Yanina Latorre confesó que le robó la caja fuerte a un famoso y se justificó

Palleiro y Barón se conocieron por Instagram en el verano de 2021. 

El emotivo mensaje de Jimena Barón: "Dios quiera que..."

Las actrices de Alicent Hightower y Rhaenyra Targaryen.

House of the Dragon: cuándo se estrena la temporada 4

El elenco de La Casa del Dragon.

Quién murió al final de la temporada 3 de House of the Dragon

La hija del exfutbolista encendió la casa con una fuerte discusión.

Estalló la casa de Gran Hermano por la fuerte amenaza de Charlotte Caniggia

últimas noticias

Shakira, Maluma y Carlos Vives.

Shakira, Maluma y Carlos Vives se solidarizaron por el terremoto en Colombia: "Sabemos unirnos"

Hace 20 minutos
Lula da Silva y Javier Milei.

Más del 70% de los argentinos desaprueban los ataques de Milei a Lula

Hace 28 minutos
Colombia sufrió un devastador terremoto.

Terremoto en Colombia: colapsaron al menos 30 edificios en Cali y buscan sobrevivientes

Hace 38 minutos
Foto gentileza de Kaloian Santos

Habló el fotógrafo que captó la imagen del oficial disparando de civil en el Congreso: "Se manejan con impunidad y buscan intimidar"

Hace 49 minutos
Llamó la atención a la comunidad futbolera, dado que Senosiain suele mantener un perfil reservado en las redes.

Periodista de TyC Sports fulminó a Pablo Lunati y estalló una guerra viral

Hace 53 minutos