10 de agosto de 2026 Inicio
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Fútbol brasileño: su novia lo negó un beso ante las cámaras y el momento se volvió viral

El delantero uruguayo Luciano Rodríguez fue presentado en Cruzeiro y, más allá de lo deportivo, un gesto con su pareja en plena foto oficial se volvió viral y lo puso en el centro de la escena mediática.

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Luciano Rodríguez y Antonella Cavlaglia hicieron pública su relación a finales de julio de este año.

Luciano Rodríguez y Antonella Cavlaglia hicieron pública su relación a finales de julio de este año.

Luciano Rodríguez tuvo su debut mediático en Cruzeiro y terminó siendo tendencia por un blooper inesperado. En plena presentación oficial, invitó a su novia a posar junto a él y, cuando buscó el beso para la foto, ella lo dejó pagando: se comió el amague, giró y se fue por la derecha ante todas las cámaras y ante su asombro.

Llamó la atención a la comunidad futbolera, dado que Senosiain suele mantener un perfil reservado en las redes.
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El delantero quedó descolocado, con el gesto suspendido en el aire, y para disimular la incomodidad se rascó la cabeza como si nada. El episodio, que opacó la conferencia y los flashes deportivos, se viralizó al instante y los usuarios resaltaron que el refuerzo uruguayo arrancó su etapa en Brasil con un “oso” que dio la vuelta al mundo.

La escena se viralizó al instante en X e Instagram bajo el rótulo de “soldado caído”. Los usuarios lo bautizaron como “su primer gran regate en Brasil” y llenaron las redes de memes y videos. Aunque algunos especularon con una crisis de pareja, la influencer uruguaya Antonela Ciavaglia aclaró que fue un malentendido involuntario, producto de la presión mediática y su timidez.

Si bien la joven no quiso quitarle protagonismo a su pareja en un día tan importante, los nervios le jugaron una mala pasada y la escena trascendió tomando una dimensión mediática inesperada. “Al entrar lo saludé y al salir estaba muy nerviosa. Me ganó el momento y preferí darle su espacio. No hubo ningún desplante ni nada de lo que intentan hacer parecer. La única mala intención es la de ustedes, sacando el momento totalmente de contexto para conseguir unos likes”, posteó Cavaglia cuya relación con el futbolista uruguayo se hizo pública a principios de julio de 2026, semanas antes de acompañarlo a Brasil para formalizar su incorporación al club.

El delantero uruguayo de 23 años llegó a Cruzeiro con un fichaje que tiene peso deportivo. Arriba a préstamo desde Neom SC de Arabia Saudita hasta julio de 2027, con opción de compra de 15 millones de dólares. Es el tercer refuerzo ofensivo del semestre, junto a Gabriel Pec, Wesley y Joao Costa, y busca recuperar continuidad tras su paso por Bahía y el fútbol saudí.

La apuesta responde a las bajas de Luis Sinisterra y Pec, ambos lesionados. Rodríguez prometió “garra charrúa” y no dar ninguna pelota por perdida. Fue presentado oficialmente el viernes y podría debutar en el cruce de octavos de la Copa Libertadores ante Flamengo, en un momento clave para el club de Belo Horizonte.

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El uruguayo Luciano Rodríguez fue presentado en Cruzeiro y su novia lo dejó pagando con un beso post foto. ¿Te pasó alguna vez?

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