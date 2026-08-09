10 de agosto de 2026 Inicio
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Los principales pasos fronterizos a Chile siguen cerrados y miles de camiones esperan cruzar hace días

Hay riesgo constante de acumulación de nieve, hielo y "viento blanco". En Upsallata, cercano al Cristo Redentor, hay 1.500 camiones documentados a la espera de prioridad de paso bajo temperaturas de -13°C.

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Camiones varados en el Paso Cristo Redentor en Mendoza.

Camiones varados en el Paso Cristo Redentor en Mendoza.

Gran parte de los pasos fronterizos con Chile en Mendoza, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Río Negro y Catamarca se encuentran cerrados por el riesgo constante por acumulación de nieve, hielo y "viento blanco". Entre el Paso Cristo Redentor y Pino Hachado hay 3.000 camiones registrados a la espera de que reabran.

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Se tratan de puntos vitales para la economía de Argentina y Chile, pero las nevadas en la cordillera de Los Andes interrumpieron la circulación normal del tráfico fronterizo por cierres preventivos. El temporal de nieve azota la región desde julio, pero se intensificó en los últimos días y el alivio no parece llegar en más de 15 pasos internacionales.

Los empresarios de la Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza (APROCAM) denunciaron falta de mantenimiento y maquinaria inactiva en los campamentos viales del lado argentino.

Cómo es la situación en cada uno de los pasos fronterizos cerrados

El Paso Cristo Redentor, de Mendoza, lleva más de 25 días de cierre ininterrumpido. Vialidad Nacional Argentina completó los trabajos de despeje de la Ruta 7 hasta la boca del túnel internacional, pero el complejo chileno Los Libertadores continúa cerrado para todo tipo de vehículos.

Si bien las autoridades argentinas dieron el visto bueno para abrirlo, Chile todavía no debido al pronóstico de un nuevo sistema frontal que se espera para el inicio de la semana. En Uspallata, localidad previa al cruce, hay 1.500 camiones documentados a la espera de prioridad de paso, con conductores sobreviviendo a temperaturas extremas de hasta -13°C.

A este caso se le suma el paso Pehuenche, al sur mendocino, el que también se encuentra con el tránsito detenido.

En San Juan, el paso de Agua Negra también está cerrado, al igual que Los Azules, Miranda o Casa de Piedra.

Desde el sur llegan algunas buenas noticias, en Neuquén el paso Cardenal Samoré fue reabierto este domingo con restricciones tras permanecer cerrado el sábado. Es obligatorio el uso de cadenas y se transita con máxima precaución por hielo en la calzada.

Sin embargo, el cruce de Pino Hachado se mantiene cerrado e intransitable por acumulación extrema de nieve y hielo con otros 1.500 camiones demorados en playas de estacionamiento de Las Lajas, Zapala y Cutral Có. Gendarmería Nacional activó el protocolo de emergencia de alta montaña, asistiendo a los choferes.

Los cruces rionegrinos de Río Manso y Pérez Rosales están libres y habilitados, mientras que Vuriloche es el único cerrado en la provincia.

En Santa Cruz los pasos Ingeniero Pallavicini – Ibáñez, Portezuelo de la Divisoria, Lago San Martín – O´Higgins, Cóndor – Daniel Posesión, Cerro Redondo, Monte Dinero, Cóndor II y Marconi se encuentran totalmente cerrados. Sin embargo, otros cruces como el de Roballos, Jeinimeni, Río Mayer – Ribera Norte y Río Mosco, ya se encuentran habilitados.

En Tierra del Fuego, están cerrados los pasos de Cañadón Alfa y Alfa Cullen, al norte de la provincia, y Río Bella Vista, más al sur. Al otro lado de la cordillera, la interrupción del tránsito comenzó a generar un desabastecimiento de alimentos frescos y productos no perecederos en la región chilena de Magallanes.

Las provincias del norte también se ven afectadas con los pasos de San Francisco (Catamarca), Pircas Negras (La Rioja) y Jama norte y sur (Jujuy), cerrados por el temporal.

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