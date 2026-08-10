Eclipse lunar de agosto 2026: a qué hora se verá la Luna llena en Piscis y cómo afecta a cada signo

Desde una mirada astrológica, el fenómeno orbital puede utilizarse como un momento simbólico para cerrar ciclos, escribir aquello que se necesita soltar y revisar emociones pendientes.

La Luna llena de agosto 2026 llegará acompañada por un eclipse lunar parcial profundo. Cuándo será, cómo se podrá ver y qué significa para cada signo.

Eclipse lunar de agosto 2026 : el viernes 28 el cielo será escenario de uno de los fenómenos astronómicos más destacados del mes, la Luna llena en Piscis, que coincidirá con un eclipse lunar parcial profundo. El fenómeno podrá observarse desde buena parte de América, incluida la Argentina, y tendrá su punto máximo durante la madrugada. A qué hora se verá y cómo afecta a cada signo.

Eclipse solar en Leo del 12 de agosto de 2026: qué significa y cómo afecta a cada signo

La Luna plena del octavo mes del calendario es conocida tradicionalmente como Luna de Esturión o Sturgeon Moon. El nombre está relacionado con la época del año en la que los pueblos de la región de los Grandes Lagos, en América del Norte, encontraban una mayor cantidad de esturiones. Desde la astrología, un plenilunio en el perfil astral pisciano pone el foco en el mundo emocional, la intuición, los cierres y todo aquello que permanece en un plano más profundo o inconsciente. Además, al tratarse de un fenómeno eclipsado, la astrología considera que el proceso puede sentirse con mayor intensidad pues los eclipses suelen asociarse simbólicamente con giros, finales y situaciones que obligan a cambiar de perspectiva. Este movimiento puede marcar un momento para soltar vínculos, hábitos, expectativas o situaciones que ya no tienen el mismo sentido , especialmente cuando existe una distancia entre lo que se siente y lo que se intenta sostener en la vida cotidiana.

La Luna de Esturión, alcanzará su máxima iluminación a las 04:18 GMT/UTC del ultimo viernes del mes. En Argentina, el momento exacto de la Luna llena será a la 1:18 de la madrugada, mientras que el máximo del eclipse se producirá alrededor de la 1:12. Aunque desde el punto de vista astronómico el astro nocturno estará ubicada en la constelación de Acuario, desde la astrología occidental esta lunación se produce en el ultimo signo zodiacal, alrededor de los 4° del mismo.

Aries : el eclipse puede llevarlo a mirar hacia adentro y prestar atención a emociones que habitualmente intenta dejar en segundo plano. Será importante respetar los tiempos de descanso y cerrar asuntos pendientes.

Tauro : puede experimentar movimientos en sus amistades, grupos y proyectos colectivos. Algunas relaciones podrían transformarse y otras podrían llegar a su fin.

Géminis: la energía se concentra en la profesión, la imagen pública y los objetivos a largo plazo. Puede aparecer una definición importante respecto de su rumbo laboral.

Cáncer: el eclipse puede movilizar creencias, estudios, viajes y proyectos vinculados con el futuro. Una situación puede llevarlo a cambiar de perspectiva.

Leo: será una Luna intensa en asuntos económicos y emocionales. Puede haber definiciones relacionadas con recursos compartidos, deudas, inversiones o vínculos íntimos.

Virgo: al estar Piscis en el eje opuesto a Virgo, el eclipse puede sentirse con especial fuerza en las relaciones. Parejas, sociedades y vínculos importantes podrían atravesar un momento de definición.

Libra: la rutina, el trabajo y el bienestar personal estarán bajo la lupa. Puede ser necesario modificar hábitos que generan desgaste y encontrar una manera más saludable de organizar el día a día.

Escorpio: la creatividad, el romance, los hijos y los proyectos personales pueden convertirse en protagonistas. Una situación que permanecía indefinida podría finalmente mostrar hacia dónde quiere avanzar.

Sagitario: el eclipse puede generar movimientos en el hogar y la familia. Podrían aparecer decisiones relacionadas con una mudanza, una convivencia o una situación familiar.

Capricornio: la comunicación y los vínculos cercanos estarán especialmente movilizados. Una conversación pendiente puede finalmente tener lugar y cambiar la manera de relacionarse con alguien.

Acuario: el foco estará puesto en el dinero, los recursos y el propio valor. Puede ser un momento para revisar qué está dispuesto a sostener y qué ya no considera conveniente.

Piscis: será uno de los signos que más directamente sentirá esta lunación. El eclipse puede marcar un antes y un después en su identidad, sus emociones y la manera en que se posiciona frente a los demás. Es un momento de cierre y transformación personal.