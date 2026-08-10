Atraparon a un prófugo por un violento robo contra un exjugador de Boca

Una investigación que llevaba años tuvo un giro inesperado en el Oeste bonaerense, cuando un nuevo operativo permitió avanzar sobre una pieza clave del caso.

Andy Joel Chaves Torres, de 24 años, fue detenido este lunes en Moreno, Provincia de Buenos Aires, y quedó a disposición de la Justicia por el violento robo que sufrió el exjugador de Boca, Cristian Medina, en mayo de 2023, en Castelar. Era el último prófugo buscado por ese hecho y llevaba más de tres años con pedido de captura.

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La detención ocurrió en una vivienda de Galileo Galilei al 4100, luego de una investigación iniciada por una denuncia por abuso de armas y amenazas coactivas agravadas por el uso de arma de fuego. Los datos aportados por una víctima permitieron identificar al sospechoso y avanzar con dos allanamientos.

Durante el procedimiento, los investigadores confirmaron que Chaves Torres también tenía una orden de captura vigente por el robo al ex mediocampista de Estudiantes, Cristian Medina. Intervinieron la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°5 y el Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez.

El detenido quedó vinculado a la causa que investiga el robo al exfutbolista de Boca y el posterior ataque contra la familia del exdelantero Alberto Yaqué . Según la investigación, ambos episodios formaron parte de un mismo raid delictivo y los vehículos robados fueron abandonados posteriormente en la zona de Paso del Rey.

El robo ocurrió durante la noche del 9 de mayo de 2023, cuando Cristian Medina circulaba en una Volkswagen Amarok junto a su pareja por Castelar. Los delincuentes lo interceptaron cuando estaba cerca de su vivienda y, bajo amenazas, le sustrajeron la camioneta y otras pertenencias . El futbolista y su pareja resultaron ilesos.

La Amarok robada fue utilizada poco después para atacar a la familia de Alberto “Beto” Yaqué, en Ituzaingó. De acuerdo con la reconstrucción de los investigadores, los delincuentes chocaron contra la camioneta de la familia y luego los intimidaron con armas para apoderarse del vehículo.

La investigación permitió reconstruir el recorrido de la banda mediante cámaras de seguridad, denuncias y otras medidas judiciales. En julio de 2023 se realizaron 14 allanamientos y la Justicia atribuyó al grupo al menos 15 delitos, entre robos agravados, encubrimientos y asociación ilícita.

Varios integrantes de la organización ya fueron condenados. Entre ellos, Lucas Nahuel Carbajosa, a 7 años y 8 meses; Tomás Ezequiel Quiroga, a 7 años; y Marcos José Vega, a 5 años y 2 meses. Con la captura de Chaves Torres, la Policía logró ubicar al último sospechoso que permanecía prófugo por el robo a Cristian Medina.