10 de agosto de 2026 Inicio
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Anabel Fernández Sagasti presentó un proyecto para que senadoras embarazadas puedan votar de forma remota

La iniciativa de la legisladora mendocina busca modificar el reglamento de la Cámara alta tras el conflicto por su imposibilidad de viajar a la última sesión. La propuesta habilita el voto virtual únicamente ante contraindicación médica explícita.

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Anabel Fernández Sagasti

Anabel Fernández Sagasti, senadora por Mendoza.

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La senadora por Mendoza, Anabel Fernández Sagasti, presentó en el Congreso un proyecto de ley para modificar el reglamento del Senado con el fin de habilitar la votación remota a legisladoras gestantes que tengan prohibición médica de viajar.

La propuesta busca evitar que las provincias pierdan parte de su representación en debates clave cuando una representante atraviesa una situación de salud que le impide trasladarse hacia Buenos Aires.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, la modificación plantea una excepción puntual que no abre la puerta a solicitudes discrecionales por parte de otros miembros del cuerpo legislativo.

Anabel Fernández Sagasti cuestionó el tratamiento de su pedido

"Presenté un proyecto para modificar el reglamento del Senado de la Nación: que exclusivamente las senadoras con contraindicación médica de viajar por estar embarazadas puedan sesionar y votar de forma remota, mientras dure esa restricción”, expresó Fernández Sagasti en la red social X.

La referente del bloque opositor recordó que la Cámara alta cuenta con la experiencia previa del trabajo a distancia durante la pandemia de coronavirus con el aval de la Corte Suprema de Justicia.

"Me hubiese gustado explicar esto en la sesión del jueves, en la que estuve conectada, pero me enteré en el mismo momento que ustedes que el decreto que me autorizaba a votar se pasaba a comisión, mezclado con otro pedido que nada tenía que ver, a mano alzada y sin discusión", remató la senadora.

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