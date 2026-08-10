Quién murió al final de la temporada 3 de House of the Dragon

El cierre de la serie dejó un tablero irreconocible, con pérdidas inesperadas, decisiones que cambian el rumbo y una última imagen intrigante.

La temporada 3 de House of the Dragon (La Casa del Dragón) , precuela de Game of Thrones , terminó el domingo con un episodio cargado de muertes, traiciones, dragones y cambios decisivos en la guerra ci vil Targaryen . El capítulo final, centrado en la Batalla de Tumbleton, dejó a varios personajes fuera del tablero y modificó radicalmente el equilibrio entre Rhaenyra Targaryen, Aegon II, Aemond y los Hightower.

La información publicada durante las últimas horas confirma que la muerte más impactante fue la de Helaena Targaryen (Phia Saban), quien se arroja desde una ventana de la Fortaleza Roja mientras estaba embarazada. El episodio también mostró el fallecimiento del Gran Septón Eustace , ejecutado por orden de Rhaenyra, además de las de Ormund Hightower y Roderick Dustin durante el enfrentamiento en Tumbleton.

La muerte de Helaena funciona como el golpe emocional más fuerte del cierre. Después de conocer que Aegon está vivo, Helaena comprende que su existencia y la de su hijo por nacer pueden convertirse en una herramienta de negociación para Rhaenyra.

La serie vincula esa decisión con sus conocidas visiones proféticas y con el bordado que venía realizando durante la temporada: la pieza anticipa su propia caída y muestra a Rhaenyra sentada en el Trono de Hierro, cubierta de sangre. Entertainment Weekly recogió el testimonio de Phia Saban, quien describió la escena como uno de los grandes hitos de su recorrido con el personaje y destacó que interpretar esa salida fue una experiencia especialmente significativa. La producción, además, se aparta aquí de la ambigüedad de Fire & Blood para convertir el destino de Helaena en una decisión explícita dentro de la adaptación televisiva.

La otra gran secuencia mortal ocurre en Tumbleton, donde Roderick Dustin, interpretado por Tommy Flanagan, enfrenta a Ormund Hightower (James Norton). Ormund logra herirlo gravemente y le corta un brazo, pero Roderick consigue devolver el golpe y darle una estocada mortal antes de que Ulf el Blanco intervenga con su dragón. Ulf, que había cambiado de bando, termina provocando una devastación indiscriminada y ambos hombres mueren entre las llamas.

El episodio también confirma la muerte de Kat, la esposa de Hugh Hammer, un hecho que puede tener consecuencias importantes porque Hugh queda profundamente afectado y dispone de uno de los dragones más poderosos de la guerra. La lectura de Forbes fue especialmente contundente: calificó la batalla como una de las secuencias de acción más espectaculares de la serie y le otorgó 9/10.

En Desembarco del Rey, el giro que completa la transformación de Rhaenyra también deja una víctima: el Gran Septón Eustace. Cuando se niega a reconocerla y coronarla como reina, Rhaenyra ordena a Alyn de Hull (Abubakar Salim) que lo mate. La escena es importante no sólo por la muerte en sí, sino porque evidencia hasta qué punto la protagonista abandonó la estrategia política y comenzó a utilizar directamente la fuerza para imponer su legitimidad.

Al mismo tiempo, Aegon II sigue vivo, Aemond vuelve a entrar en escena y Ulf traiciona a los Negros, por lo que el final de la tercera temporada no presenta una victoria definitiva de Rhaenyra, sino un tablero mucho más inestable. El episodio termina, además, con la imagen de Rhaenyra frente a la ventana de Helaena, mientras el presagio de sangre del bordado queda como una amenaza directa para la temporada final.

Aegon II sigue vivo y Aemond vuelve a entrar en escena.

House of the Dragon: cuándo se estrena la temporada 4

La gran noticia para los seguidores de House of the Dragon es que la historia todavía no terminó: la temporada 4 será la última y su estreno está previsto para 2028. HBO confirmó oficialmente la renovación en noviembre de 2025 y posteriormente el máximo responsable de la compañía, Casey Bloys, ratificó que será la última.

Bloys explicó que la intención siempre fue contar la historia de la Casa Targaryen hasta un punto narrativo natural y afirmó: “La idea siempre ha sido seguir la historia de los Targaryen”. También añadió que, si se conocen los libros, existe un final natural para esta etapa de la historia de la familia. Por ahora, HBO no anunció día ni mes exactos de estreno, por lo que 2028 es la ventana oficial y no una fecha concreta.

El desarrollo de la cuarta temporada, sin embargo, está mucho más avanzado de lo que podría sugerir la larga espera. Ryan Condal, showrunner de la producción, confirmó durante 2026 que el equipo ya había trabajado sobre los guiones de la última temporada y que los primeros borradores estaban siendo enviados a HBO.

En julio, las informaciones surgidas a partir de sus declaraciones al podcast Scriptnotes indicaban que la escritura estaba esencialmente completada y que la producción no comenzaría hasta principios de 2027. Condal también explicó la lógica general de la serie: “Esta es una serie de cuatro temporadas. Hay que esperar dos años entre cada capítulo. Pero, en definitiva, es una sola historia” Su explicación resulta clave para entender por qué el público tendrá que afrontar nuevamente una espera cercana a dos años entre temporadas.

La expectativa alrededor de la temporada 4 de House of the Dragon también creció después del final de la tercera porque la historia entró directamente en su tramo decisivo. Condal anticipó que todavía queda una parte considerable de la Danza de los Dragones por contar y describió el cierre como una etapa especialmente ambiciosa.