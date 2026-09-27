27 de septiembre de 2026 Inicio
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Misiones: una jubilada prendió un espiral en su casa y generó un brutal incendio

El hecho ocurrió luego de que la mujer dejara el elemento cerca de su cama tras ir a ducharse. Los bomberos extinguieron el fuego y evitaron que se propague a otras áreas de la vivienda.

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El hecho ocurrió en Misiones.

El hecho ocurrió en Misiones.

Una jubilada de 85 años encendió un espiral contra los mosquitos en su casa de la provincia de Misiones y generó un incendio, por lo que las autoridades desplegaron un amplio operativo para extinguir el fuego y evitar que se propague hacia otras áreas de la vivienda.

Enuno de los celulares encontraron una fotografía de Agostina maniatada sobre unacama antes del crimen.
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El hecho ocurrió cerca de las 10:30 en un inmueble del Lote 33, situado en la localidad de Puerto Santa Ana, lo que motivó el desplazamiento de una dotación de la División Bomberos de Santa Ana a bordo de un móvil operativo. Cuando llegaron, el personal advirtió una densa humareda y comenzó a luchar contra el fuego hasta apagarlo completamente, después de interrumpir el suministro eléctrico.

El hecho ocurrió en Misiones.

El hecho ocurrió en Misiones.

En tal sentido, la jubilada contó que encendió el espiral junto a su cama antes de ducharse en el baño. Las autoridades sospechan que en ese momento el elemento tomó contacto con el colchón y desató el incendio, que destruyó una habitación de mampostería.

En tanto, luego de que sofocaran el foco principal, los bomberos realizaron maniobras de enfriamiento y analizaron el tendido eléctrico, por lo que descartaron el origen del incidente haya sido un cortocircuito. El despliegue evitó el avance de las llamas en el resto de la propiedad, pese a que sufrió destrozos.

Misiones: un adolescente manejaba una camioneta, perdió el control, murió y mató a otra persona

Dos personas murieron y otras cinco resultaron heridas luego que un adolescente de 14 años, que conducía una camioneta, perdiera el control de la misma y chocara contra otro vehículo en Misiones.

El hecho se produjo sobre el kilómetro 976 de la Ruta Nacional 14, frente a una estación de servicio. Según la información que trascendió, el joven conductor, identificado como M.R, circulaba arriba de una Volkswagen Amarok, junto a un acompañante de 16 años, y por causas que todavía son investigadas, perdió el control y chocó contra otra camioneta que estaba detenida para ingresar a la ruta.

En el otro vehículo viajaba José Rabe, de 27 años, y Joaquín Yoel Lange, de 18: como consecuencia del impacto, Lange murió en el acto, mientras que el adolescente que conducía la Amarok fue trasladado al Hospital de San Vicente, y finalmente falleció poco después.

Por su parte, el hombre de 27 años fue derivado a terapia intensiva con traumatismo grave de cráneo. En tanto, el acompañante del adolescente sufrió un traumatismo de cráneo y fracturas costales.

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