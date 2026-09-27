27 de septiembre de 2026 Inicio
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Cayó granizo en la provincia de Buenos Aires y el Servicio Meteorológico actualizó a naranja el alerta

El granizo ya se registró en distintas localidades bonaerenses, entre ellas Navarro, Bragado y zonas cercanas. El SMN advierte por tormentas de variada intensidad, abundante lluvia, actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo.

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Cayó granizo en la provincia de Buenos Aires y el Servicio Meteorológico emitió alertas por fuertes tormentas

El tiempo comenzó a desmejorar este domingo en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, donde ya se registraron episodios de granizo. Navarro fue una de las localidades afectadas durante la mañana, mientras que también se reportó caída de granizo en Bragado, Alberti y zonas cercanas.

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En este contexto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó a naranja la alerta por tormentas para diferentes sectores de la provincia. El organismo advierte que pueden desarrollarse tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por abundante precipitación en períodos cortos, intensa actividad eléctrica, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo.

Además, en los próximos minutos están ingresando desde el noroeste nuevas áreas de tormenta, que podrían afectar distintas zonas de la provincia con intensidad variable.

Entre las localidades alcanzadas por la advertencia se encuentran 25 de Mayo, 9 de Julio, Alberti, Bragado, Cañuelas, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Chivilcoy, General Belgrano, General Las Heras, General Viamonte, La Matanza, Lincoln, Lobos, Marcos Paz, Navarro, Pehuajó, Roque Pérez, San Miguel del Monte, San Vicente y Suipacha, entre otras zonas señaladas por el SMN.

El pronóstico contempla acumulados de entre 20 y 50 milímetros de lluvia, aunque los registros podrían ser superiores de manera puntual. La situación meteorológica continuará evolucionando durante la jornada, por lo que se recomienda seguir las actualizaciones del SMN ante el avance de las tormentas.

Las impactantes fotos e imágenes de la caída del granizo en la provincia de Buenos Aires

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