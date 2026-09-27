Cual es el último feriado que tendrá septiembre en 2026 El miércoles 30 será el último día libre del mes. La jornada tendrá alcance local en la provincia de Buenos Aires y estará vinculada con una fecha especial para distintos municipios. Por Agregar C5N en









El miércoles 30 de septiembre será el último feriado local previsto para septiembre de 2026 en la provincia de Buenos Aires.

Septiembre termina con una nueva jornada de descanso.

La fecha no corresponde a un feriado nacional.

El calendario contempla distintas celebraciones locales durante el mes.

Qué establece la agenda de feriados para lo que resta de 2026. ¿Cuál es el último feriado que tendrá septiembre en 2026?: el noveno mes llega a su fin con una nueva jornada de descanso en algunos puntos de la provincia de Buenos Aires. El miércoles 30 habrá un día libre local que estará relacionado con aniversarios fundacionales.

La fecha no forma parte del calendario de feriados nacionales, por lo que no alcanzará a todos los trabajadores del país. El beneficio estará limitado a determinadas jurisdicciones bonaerenses.

Así, este ciclo termina con una jornada de ocio para determinados sectores de la provincia de Buenos Aires, mientras que el resto deberá esperar las próximas fechas previstas en la agenda nacional.

Por qué es feriado el miércoles 30 de septiembre y quienes lo disfrutarán El miércoles 30 de septiembre será feriado local en distintos municipios de la provincia de Buenos Aires por la celebración de sus respectivos aniversarios fundacionales. De acuerdo con el calendario oficial de feriados locales bonaerenses para septiembre de 2026, la fecha corresponde a Rivadavia y Almirante Brown, cuyos aniversarios se conmemoran ese día.

Este tipo de jornadas se diferencia de los feriados nacionales porque su alcance está limitado a las localidades o municipios que celebran una fecha histórica propia. Por ese motivo, mientras los habitantes de las jurisdicciones alcanzadas podrán contar con una jornada de descanso, en el resto de la provincia y del país será un día laboral habitual.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026 Feriados inamovibles Entre los feriados inamovibles se encuentran Año Nuevo, Carnaval, el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, el Día del Trabajo, el Día de la Revolución de Mayo, el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano, el Día de la Independencia, el Día de la Inmaculada Concepción de María y Navidad. También hay feriados trasladables, entre ellos el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, el Día del Respeto a la Diversidad Cultural y el Día de la Soberanía Nacional. Feriados trasladables Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes.

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional. Feriados con fines turísticos Lunes 23 de marzo: día no laborable con fines turísticos, establecido antes del feriado del 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos, establecido después del feriado del 9 de julio, Día de la Independencia.

Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos, establecido antes del feriado del 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción de María.