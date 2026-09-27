27 de septiembre de 2026 Inicio
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A qué hora juegan Boca y Racing, por la Copa Argentina: formaciones y cómo verlo en vivo

Boca y Racing se enfrentan por los cuartos de final de la Copa Argentina. El partido se juega este domingo desde las 17 en el Gigante de Arroyito y se podrá ver en vivo por TyC Sports.

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A qué hora juegan Boca y Racing

A qué hora juegan Boca y Racing, por la Copa Argentina: formaciones y cómo verlo en vivo

Boca y Racing se enfrentarán este domingo desde las 17 en el estadio Gigante de Arroyito, en Rosario, por los cuartos de final de la Copa Argentina. El ganador del clásico avanzará a las semifinales del certamen, donde enfrentará a Banfield. El partido será arbitrado por Andrés Gariano y contará con Lucas Novelli en el VAR.

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El Xeneize atraviesa un buen momento y llega con 14 partidos sin perder. El equipo dirigido por Rodolfo “Vasco” Arruabarrena viene de derrotar 2-0 a San Lorenzo por el Torneo Clausura y actualmente ocupa el quinto lugar de su zona, dentro de los puestos de clasificación a los playoffs. Además, continúa en carrera en la Copa Argentina y alcanzó las semifinales de la Copa Sudamericana, donde el 13 de octubre recibirá a Vasco da Gama por el partido de ida.

Racing, en cambio, se encuentra en el puesto 14 y por el momento está fuera de la próxima instancia del campeonato. La Academia viene de vencer 3-1 a Sarmiento por el torneo local y buscará dar el golpe en Rosario para meterse entre los cuatro mejores de la Copa Argentina. En la competencia eliminó a Belgrano en los octavos de final.

Horario y dónde ver a Boca y Racing

El encuentro podrá verse en vivo por TyC Sports. También estará disponible mediante TyC Sports Play para quienes cuenten con el servicio habilitado. El cruce corresponde a los cuartos de final de la Copa Argentina y se definirá en un único partido. El vencedor avanzará a las semifinales, instancia en la que ya espera Banfield.

Boca y Racing: las posibles formaciones

Boca: Leandro Brey; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Alan Velasco, Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Racing: Facundo Cambeses; Mateo Martínez, Marcos Rojo, Gonzalo Escudero o Ezequiel Cannavo; Matías Zaracho, Ulises Ortegoza, Leonel Pérez, Ignacio Rodríguez, Gastón Lodico; Lautaro Díaz y Adrián Martínez. DT: Juan Pablo Vojvoda.

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