26 de septiembre de 2026 Inicio
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Vicente López, Merlo y Hurlingham son los municipios más seguros del conurbano bonaerense

Datos oficiales del Ministerio de Seguridad revelaron que se trata de las tres localidades del Gran Buenos Aires con menores índices delictivos, por debajo de la media regional y con reducciones en los robos de motochorros.

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Vicente López se ubicó en 2025 como el municipio con la menor tasa total de delitos entre los 24 partidos del GBA.

Vicente López se ubicó en 2025 como el municipio con la menor tasa total de delitos entre los 24 partidos del GBA.

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Según los últimos números del delito en el Conurbano bonaerense elaborados por el Ministerio de Seguridad, Vicente López, Merlo y Hurlingham lideran el listado de los municipios con menores índices delictivos. El Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) indicó que estos tres distritos registran la menor tasa de delito general, marcando un piso sensiblemente inferior al promedio de la región.

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El ranking de las zonas con mejores indicadores de seguridad está encabezado por Vicente López, que registró apenas 1.765 hechos cada 100.000 habitantes. Le siguen Merlo (1.946) y Hurlingham (1.951), y se acercan San Miguel (2.022) y La Matanza (2.093). Todos estos municipios se ubicaron por debajo del promedio general del Conurbano, fijado en 2.378 delitos cada 100.000 ciudadanos.

Al analizar la modalidad específica de ataques de motochorros, las cifras de la Superintendencia de Análisis Criminal bonaerense que comparan el período de enero a agosto de 2026 contra 2025 revelan que, si bien el indicador global aumentó en la Provincia, cinco municipios lograron reducciones drásticas:

  • Vicente López: lideró el descenso porcentual con una caída del -32,76% (de 58 a 39 casos).

  • Hurlingham: registró una contracción del -26,47%.

  • Tres de Febrero: bajó un -24,12%.

  • Malvinas Argentinas: recortó los hechos un -21,68%.

  • San Miguel: logró un descenso del -19,72%.

Esta tendencia positiva resalta frente a las métricas del informe general de SNIC, que tiene en cuenta homicidios, hurtos, agresiones, estafas y tráfico de drogas, remarcando que la prevención focalizada en este tipo de delito generó resultados positivos en varios puntos del Oeste y Norte del GBA.

En el otro extremo del reporte elaborado por el SNIC figuran Ezeiza, el partido con el índice delictivo general más elevado del Gran Buenos Aires, alcanzando una tasa de 3.233 casos cada 100.000 pobladores, seguida por Lanús (3.043), Avellaneda (2.944), General San Martín (2.886) y Morón (2.841).

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