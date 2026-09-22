Tragedia en Misiones: un adolescente de 14 años manejaba una camioneta, perdió el control, murió y mató a otra persona El siniestro ocurrió cerca de la medianoche del domingo sobre el kilómetro 976 de la Ruta Nacional 14, en la localidad de San Vicente. Otras cinco personas resultaron heridas. Por Agregar C5N en









El adolescente de 14 años impactó contra otro vehículo y luego embistió a tres peatones.

Dos personas murieron y otras cinco resultaron heridas luego que un adolescente de 14 años, que conducía una camioneta, perdiera el control de la misma y chocara contra otro vehículo en Misiones.

El hecho se produjo cerca de la medianoche del domingo sobre el kilómetro 976 de la Ruta Nacional 14, frente a una estación de servicio. Según la información que trascendió, el joven conductor, identificado como M.R, circulaba arriba de una Volkswagen Amarok, junto a un acompañante de 16 años, y por causas que todavía son investigadas, perdió el control y chocó contra otra camioneta que estaba detenida para ingresar a la ruta.

En el otro vehículo viajaba José Rabe, de 27 años, y Joaquín Yoel Lange, de 18: como consecuencia del impacto, Lange murió en el acto, mientras que el adolescente que conducía la Amarok fue trasladado al Hospital de San Vicente, y finalmente falleció poco después.

Por su parte, el hombre de 27 años fue derivado a terapia intensiva con traumatismo grave de cráneo. En tanto, el acompañante del adolescente sufrió un traumatismo de cráneo y fracturas costales.

Brutal choque en Misiones: tres personas fueron embestidas y resultaron heridas Como consecuencia del fuerte impacto, ambas camionetas terminaron desplazándose hacia la zona de la banquina y embistieron a tres personas que se encontraban en el lugar, si bien ninguno perdió la vida, resultaron gravemente heridos.

Según fueron identificados, Nahuel Ponte de 23 años presentó un traumatismo leve de cráneo, Nicolás Gutiérrez (23) tiene fractura expuesta y Kevin Aguirre Ferreyra (22), quedó en terapia intensiva con traumatismo abierto de tórax. Los dos primeros son integrantes de Gendarmería Nacional, que prestan servicios en el Escuadrón 49 de San Vicente, se encontraban de civil al momento del hecho. En el lugar trabajó la División Criminalística de la Policía de Misiones para lograr determinar las circunstancias del hecho y la velocidad de circulación. Las autoridades continúan con las pericias correspondientes para determinar las responsabilidades del suceso.