Para qué sirve el truco casero de poner el rollo de papel higiénico en la heladera Una opción casera que promete mantener en mejores condiciones el interior del electrodoméstico. Por Agregar C5N en









Conocé de que se trata el truco de poner el rollo de papel higienico en la heladera. Excelsior

Un truco casero propone darle un nuevo uso al papel higiénico.

La práctica busca mejorar las condiciones del interior de la heladera.

El método se relaciona con el estado del aire dentro del electrodoméstico.

La limpieza general sigue siendo importante para mantener la heladera en buenas condiciones. Poner un rollo de papel higiénico dentro de la heladera es un truco casero que empezó a circular entre quienes buscan evitar la humedad y los malos olores. La idea puede resultar poco habitual, pero tiene que ver con una característica propia del papel. Aunque no reemplaza la limpieza del electrodoméstico, puede tener un efecto puntual en determinadas condiciones.

La heladera está expuesta todos los días a los alimentos y a los cambios de temperatura que se producen cada vez que se abre la puerta. Todo esto puede generar humedad en su interior y favorecer la aparición de olores. Por eso, algunas personas recurren al papel higiénico como una forma sencilla de absorber parte de esa humedad.

El papel puede absorber la humedad que hay en el interior de la heladera. Excelsior Según explicaron especialistas citados por el medio Good Housekeeping, el papel puede absorber humedad del aire mientras se mantenga seco y limpio. Sin embargo, su capacidad no es ilimitada y disminuye cuando el rollo empieza a humedecerse. En ese momento, lo recomendable es retirarlo y reemplazarlo por uno nuevo.

De qué se trata el truco casero de poner el papel higiénico en la heladera El truco consiste en dejar un rollo de papel higiénico dentro de la heladera para que absorba parte de la humedad que hay en el ambiente. Esto puede ayudar a disminuir algunos olores, aunque el resultado no siempre será el mismo. Todo depende de cuánta humedad haya y de las condiciones en las que se encuentre el electrodoméstico.

De todas maneras, colocar papel higiénico no alcanza si el olor viene de un alimento vencido, un derrame o algún recipiente mal cerrado. En esos casos, primero hay que encontrar qué está provocando el problema, retirarlo y limpiar la zona. También es importante revisar cada tanto los alimentos que están guardados para evitar que alguno quede olvidado durante demasiado tiempo.