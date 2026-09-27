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Sabrina Rojas confesó el momento más difícil de su vida: "Me costó un montón, uno tiene culpas"

La modelo habló sobre el proceso que atravesó para volver a sentirse bien consigo misma e hizo un fuerte descargo: “Hoy estoy en un momento en que elijo muy bien por qué hacerme drama”.

Sabrina Rojas reconoció que desarmar su famlia fue el momento más difícil de su vida.

Sabrina Rojas reconoció que "desarmar" su famlia fue el momento más difícil de su vida.

Sabrina Rojas aceptó estar frente al espejo, una sección del programa de Andy Kusnetzoff, y habló por primera vez desde lo más profundo sobre su vida personal, donde terminó confesando cuál fue el momento más difícil de su vida.

El actor británico Ian Charleson quedó ligado para siempre a una de las interpretaciones más recordadas de la obra de Shakespeare. 
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De invitada a PH, Podemos Hablar (Telefe), la modelo respondió a una pregunta que pudo haber sido tomado como “sencilla”: “¿Cuando te miras qué ves?”. En ese contexto, la también conductora reconoció que a esta altura de su vida se gusta mucho, pero no haciendo referencia a su aspecto físico, sino al camino que recorrió a lo largo de los años y de la personalidad que construyó.

A pesar de que he laburado de ‘chica linda’, nunca me había pasado de gustarme a mí misma. Me gusta mi vida, lo que logré, la madre que soy, lo valiente que fui... y todo eso hace que me vea linda también”, aseguró y agregó: “Hoy estoy en un momento en que elijo muy bien el por qué hacerme drama”.

Fue en ese momento en que Andy se animó a consultarle por el momento más difícil de su vida y la actriz confesó: “Deshacer mi familia fue una batalla difícil, me costó un montón, uno tiene culpas”.

“Uno tiene hijos para tener una familia, entonces luchas tanto que pones el cuerpo, el alma y tu felicidad para que esa familia no se rompa, hasta que un día entendés que cuando no se puede, no se puede, y que hay que elegirse como persona y como mujer, ser feliz y que todo se acomoda, y tus hijos logran estar bien, que lo mejor que le puede pasar a dos niños es que su mamá y su papá estén bien. Pero eso me costó, fueron batallas de muchos años, de contradicciones”, aseguró.

Sabrina Rojas habló sobre el vínculo que mantiene con Luciano Castro tras la separación

Obviamente, al hablar de la ruptura de su familia se hizo mención a Luciano Castro, padre de sus dos hijos, Esperanza y Faustino, de 13 y 11 años.

Después de la separación con rumores de infidelidades y años después, Rojas reveló cómo está el vínculo con el actor: “Nos llevamos bien, tenemos momentos, nosotros tenemos vínculo todos los días, tenemos cotidianidad, tenemos momentos en los que no nos podemos ni ver y otros momentos en que logramos abrazarnos y tener una linda charla”.

Al mismo tiempo, aseguró que su vida va a ser así, “siempre separados, pero nuestro vínculo va a ser un poco así”. “En este momento estamos en un lindo momento porque él está bien y eso me pone muy orgullosa”, concluyó.

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