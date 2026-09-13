13 de septiembre de 2026 Inicio
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Crimen del piloto en Misiones: secuestraron una pistola 9 milímetros que podría estar vinculada al crimen

El arma fue encontrada durante un allanamiento en la casa del exsuegro de Alfredo Wiebel Giampaoli, quien permanece detenido como principal sospechoso del homicidio. También incautaron ropa y calzado que serán peritados.

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Crimen de piloto en Misiones: secuestraron una pistola 9 milímetros que podría estar vinculada al crimen

Crimen de piloto en Misiones: secuestraron una pistola 9 milímetros que podría estar vinculada al crimen

La Policía de Misiones secuestró una pistola calibre 9 milímetros durante un allanamiento realizado en Puerto Iguazú y ahora los investigadores intentarán determinar mediante peritajes si fue utilizada para asesinar al empresario hotelero y piloto de automovilismo Alfredo Wiebel Giampaoli.

Javier Milei y el extitular de ANDIS, Diego Spagnuolo.
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El procedimiento se llevó adelante en una vivienda ubicada sobre la calle Félix de Azara, por disposición del Juzgado de Instrucción Nº3 de Puerto Iguazú. El domicilio pertenece a Ángel Ramón Zalazar, de 82 años, exsuegro de la víctima y detenido como principal sospechoso del crimen.

Además del arma, los efectivos de la Unidad Regional V secuestraron un pantalón, un par de zapatillas y una campera. Todos los elementos quedaron a disposición de la Justicia y serán sometidos a estudios para establecer si tienen alguna relación con el homicidio.

El asesinato de Wiebel Giampaoli ocurrió este viernes en la Zona Industrial de Puerto Iguazú. Cerca de las 11:15, un llamado al 911 alertó sobre una persona herida en un predio ubicado entre las avenidas República Argentina y Pancho Ramírez.

Cuando los policías llegaron al lugar encontraron al empresario, de 48 años, sin signos vitales y con una herida de arma de fuego, dentro de un local que se encontraba en construcción. Por disposición judicial, el cuerpo fue trasladado a Posadas para la realización de la autopsia.

El principal sospechoso, bajo custodia

Las primeras medidas de la investigación pusieron el foco sobre Zalazar. De acuerdo con la reconstrucción realizada hasta el momento, habría abandonado el lugar del ataque a bordo de una Toyota SW4.

Horas después fue encontrado en una clínica privada de Puerto Iguazú, donde había ingresado para recibir atención médica. El hombre permanece internado bajo custodia policial mientras avanza la investigación.

Ahora, los peritajes sobre la pistola secuestrada y el resto de los elementos podrían aportar nuevos datos para establecer qué ocurrió y determinar si el arma encontrada fue la utilizada en el homicidio.

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