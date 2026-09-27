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Jeff Bridges rechazó este papel y un joven actor aprovechó para lanzarse al estrellato: quien fue

La decisión del actor terminó abriéndole la puerta a una nueva figura del cine de acción.

Este es el importante papel que rechazó Jeff Bridges y que un joven actor aprovechó.

Este es el importante papel que rechazó Jeff Bridges y que un joven actor aprovechó.

Variety
  • Jeff Bridges rechazó un papel que terminaría siendo histórico
  • El proyecto tuvo varias opciones antes de definir a su protagonista.
  • La elección final significó un gran salto para un actor que recién empezaba a destacarse.
  • El éxito de la película marcó un antes y un después en su carrera.

Hay películas que terminan marcando una época y también cambiando para siempre la carrera de sus protagonistas. Eso pasó con Duro de Matar, estrenada en 1988, donde la elección de protagonista tuvo varias vueltas antes de llegar a Bruce Willis. El papel de John McClane había sido ofrecido primero a Jeff Bridges, pero el actor decidió rechazarlo.

El actor británico Ian Charleson quedó ligado para siempre a una de las interpretaciones más recordadas de la obra de Shakespeare. 
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Por aquel entonces, Bridges ya era una figura conocida de Hollywood y tenía una carrera consolidada. El proyecto, sin embargo, no terminó de convencerlo, especialmente por el tipo de personaje y las exigencias físicas que implicaba. Su decisión hizo que los responsables de la película tuvieran que seguir buscando a alguien para ponerse al frente de la historia.

Ante la negativa de Bridges, Bruce Willis se quedó con el papel protagónico de Duro de Matar.

Ante la negativa de Bridges, Bruce Willis se quedó con el papel protagónico de Duro de Matar.

El papel terminó llegando a Bruce Willis, que todavía no era una estrella del cine de acción. El actor era conocido principalmente por Luz de luna, la serie de televisión que protagonizaba junto a Cybill Shepherd. La elección generó algunas dudas, pero terminó siendo el comienzo de una nueva etapa para Willis en la pantalla grande.

Cuál fue el papel que rechazó Jeff Bridges y aprovechó Bruce Willis

La película estaba basada en la novela Nothing Lasts Forever, de Roderick Thorp, y presentaba una propuesta bastante distinta a las películas de acción de ese momento. En lugar del típico héroe musculoso, la historia seguía a un policía que quedaba atrapado en un edificio tomado por terroristas. Esa idea tampoco hacía que el proyecto pareciera una apuesta segura para los estudios.

Antes de cerrar el elenco, varios actores conocidos fueron considerados para interpretar a John McClane. Entre ellos aparecieron Clint Eastwood y Jeff Bridges, pero la negativa de ambos dejó el camino libre para otros nombres. Finalmente, Willis consiguió el papel y se puso al frente de una película que terminó teniendo un impacto mucho mayor del esperado.

La película fue un rotundo éxito y a partir de ahí la carrera de Willis despegó.

La película fue un rotundo éxito y a partir de ahí la carrera de Willis despegó.

Duro de Matar fue un éxito de taquilla y crítica y recaudó más de 140 millones de dólares en todo el mundo. Para Willis, el personaje de McClane significó el salto definitivo al cine y dio inicio a una de las sagas más conocidas del género. Mientras tanto, Bridges siguió con una carrera muy distinta, que años después también lo llevaría a conseguir un Oscar. Así, una decisión tomada antes del rodaje terminó cambiando el rumbo de dos trayectorias en Hollywood.

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