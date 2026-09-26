26 de septiembre de 2026 Inicio
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Una maestra trató de salvarle la vida a un alumno que cayó a un río y ambos murieron ahogados

Una excursión escolar en una reserva natural terminó de la peor manera. Según las autoridades, la profesora de 24 años trató de ayudar a un niño que se había caído al agua, pero la correntada les impidió salir y ambos fallecieron en el lugar.

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La maestra fue identificada como Hannah Jorgensen

La maestra fue identificada como Hannah Jorgensen, de 24 años.

Una maestra trató de salvar a un alumno de 10 años que se cayó a un río y ambos murieron ahogados. Hannah Jorgensen, de 24 años, no dudó al ver como Ahmed Osman perdió el equilibrio en la orilla y fue arrastrado por la corriente. Ambos fallecieron en la reserva natural de Macbride, en Estados Unidos.

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Una excursión escolar terminó en tragedia dentro del Área Recreativa Natural MacBride: el Distrito Escolar Comunitario de Iowa City informó que una maestra de quinto grado y su alumno murieron ahogados en el aliviadero del embalse de Coralville.

Según explicaron desde la Oficina del Sheriff del Condado de Johnson en Facebook, los agentes recibieron un llamado en el Parque Estatal Lake MacBride por dos personas que cayeron al agua y no pudieron salir por sus propios medios.

Tras una búsqueda exhaustiva, encontraron el cuerpo de Ahmed Osman, de 10 años y residente de Iowa City. Mientras que la víctima adulta fue identificada como Hannah Jorgensen, de 24 años y residente de Tiffin.

"El incidente sigue bajo investigación por la Oficina del Sheriff del Condado de Johnson y no hay más información disponible para su divulgación", declararon sin entrar en más detalles.

El comunicado del distrito escolar comunitario de Iowa City sobre la muerte de la maestra y el alumno

El distrito escolar compartió un comunicado donde expresaron su más profundo pésame a las familias de las víctimas. "Hannah y Ahmed eran miembros muy valiosos de la comunidad de nuestro distrito escolar, y su pérdida se siente en todo Borlaug y en todo nuestro distrito", escribieron.

"Nuestros corazones están con sus familias y seres queridos, así como con los colegas y estudiantes de Hannah, los compañeros de clase y amigos de Ahmed, y todos los que los conocieron y se preocuparon por ellos", añadieron.

Mientras que la escuela a la que ambos asistían también compartió unas palabras: "Nuestro edificio está sufriendo mucho ahora mismo, y nuestros corazones también. Pero saber que todos ustedes están aquí para apoyarnos, a nuestro lado, pendientes de nosotros y dándonos ánimos, significa más de lo que podemos expresar con palabras. Estamos muy agradecidos con nuestra comunidad y con cada uno de ustedes".

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