27 de septiembre de 2026 Inicio
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Pasó por encima de un jugador en plena entrada en calor y se volvió viral: el sorprendente video

Este particular momento durante un partido de fútbol quedó registrado en video y rápidamente recorrió las redes.

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Así fue el accidente viral durante un partido de fútbol en Tailandia.

Así fue el accidente viral durante un partido de fútbol en Tailandia.

TUDN
  • Un futbolista protagonizó un insólito accidente durante un partido en Tailandia.
  • El episodio ocurrió mientras realizaba la entrada en calor junto a sus compañeros.
  • El jugador pudo recuperarse y continuar con el encuentro.
  • El protagonista tiene una extensa trayectoria en el fútbol inglés.

Una situación insólita interrumpió la preparación de un futbolista durante un partido de la Liga de Tailandia. Mientras realizaba ejercicios sobre el campo, una máquina utilizada para trabajar el césped avanzó por el terreno y terminó pasando por encima de una de sus piernas. La escena quedó grabada y sorprendió por completo a los presentes.

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El protagonista fue Andros Townsend, mediocampista de 35 años que juega para Prachuap FC. El hecho ocurrió durante el entretiempo del partido frente a Pattani FC, cuando el inglés se encontraba junto a sus compañeros haciendo movimientos precompetitivos. El rodillo alcanzó su pierna izquierda y provocó que el jugador terminara tendido sobre el césped.

Así fue el accidente que sufrió Andros Townsend en pleno partido.

Las primeras imágenes generaron preocupación por la posibilidad de que el impacto hubiera provocado una lesión importante. Sin embargo, Townsend logró recuperarse y pudo continuar con el equipo. Prachuap FC terminó imponiéndose por 3-0 como visitante y el mediocampista incluso tuvo la posibilidad de ingresar durante los últimos minutos del encuentro.

Así fue el momento viral donde un jugador fue atropellado en plena entrada en calor

El curioso accidente ocurrió cuando un vehículo utilizado para nivelar y mantener el césped recorría el campo de juego. Townsend estaba realizando los ejercicios habituales del entretiempo cuando la maquinaria se acercó y pasó directamente sobre su pierna izquierda. Sus compañeros observaron la situación con sorpresa mientras el futbolista quedó algunos segundos en el piso.

El golpe hizo temer inicialmente por una posible fractura, aunque finalmente esa lesión quedó descartada. Después del susto, el mediocampista pudo ponerse nuevamente de pie y continuar junto al plantel. La situación, que podía haber terminado de otra manera, tuvo un desenlace mucho menos grave del que hacía pensar el video.

Andros Townsend tuvo una importante trayectoria en el fútbol inglés.

Andros Townsend tuvo una importante trayectoria en el fútbol inglés.

Además del particular accidente, el episodio tuvo como protagonista a un jugador con una extensa trayectoria en el fútbol inglés. Townsend pasó por clubes como Tottenham, Newcastle, Crystal Palace, Everton y Luton Town. Incluso llegó a jugar 13 partidos con la Selección de Inglaterra, donde convirtió 3 goles. Ahora, ya instalado en el fútbol tailandés, terminó protagonizando una de las escenas más insólitas de toda su carrera.

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