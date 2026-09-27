Un influencer fue denunciado por cazar aves protegidas en Santa Fe y exhibirlo en redes sociales "Con total impunidad y durante varios meses, Milton Fabricio Espeche compartió material de su cacería en redes sociales", denunció una organización ambiental. El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático provincial tomó intervención tras advertir ejemplares como pato picazo, sirirí pampa, pato overo y sirirí colorado cazados en períodos de veda. Por Agregar C5N en









Durante meses Milton Fabricio Espeche exhibió en redes sociales sus cacerías ilegales.

El influencer Milton Fabricio Espeche fue denunciado por una organización ambiental tras compartir durante varios meses material de su cacería ilegal de aves protegidas en redes sociales. El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa fe tomó intervención y constató la presencia de ejemplares como pato picazo, sirirí pampa, pato overo y sirirí colorado cazados en períodos de veda.

El joven santafesino exhibía en sus cuentas las fotos de sus presas obtenidas en la laguna Setúbal. Según la denuncia de el Centro para el Estudio y Defensa de Aves Silvestres (Ceydas), habría realizado las cacerías fuera de temporada, en zona de veda y utilizando artes prohibidas. El caso llegó a la Justicia luego de que el Gobierno de Santa Fe presentara una denuncia penal vinculada con las imágenes y las presuntas infracciones detectadas.

La denuncia incluyó la masacre de al menos diez especies de patos y otras aves acuáticas de la región, lo que permitió el avance de la investigación. Entre las especies identificadas por Ceydas figuran el pato picazo, sirirí pampa y sirirí colorado. También se mencionaron ejemplares alcanzados por normas de protección provinciales y nacionales, como el pato capuchino, gargantilla, overo, cutirí, cuchara, de collar y crestudo.

“Subió durante varios meses y con absoluta impunidad a sus redes sociales fotos y filmaciones de sus cacerías en la costa este de la Laguna Setúbal -frente a la costanera santafesina-”, expresaron desde la organización ambiental y aseguraron que todos los actos fueron cometidos fuera de temporada, en lugares donde la caza está vedada y sin la licencia correspondiente.

Asimismo, denunciaron que las cacerías ocurrieron a escasa distancia de la sede del Ministerio de Ambiente de Santa Fe, en la zona de la Laguna Setúbal. Tras la difusión pública del caso, la cartera conducida por Enrique Estévez presentó una denuncia judicial contra el hombre por presuntas infracciones a la Ley Provincial Nº 4830 de Protección de Fauna.

Según informaron a La Capital de Rosario, la presentación se realizó contra “el ciudadano que difundió en redes sociales material fotográfico donde se evidencia la caza ilegal de aves protegidas en la Laguna Setúbal”. A raíz de la denuncia, sus redes fueron suspendidas. Logro histórico en el cuidado de las especies protegidas Ceydas puso a disposición de la Justicia toda la información recopilada para colaborar con la investigación y celebró en redes sociales: “Entre todos lo logramos”. Desde el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe destacaron el rol de la comunidad en la detección de estas prácticas y remarcaron que los controles estatales son más eficaces con participación ciudadana. Además, recordaron que los casos de caza furtiva, tráfico ilegal o maltrato de fauna silvestre pueden denunciarse al 911 o a través de los canales oficiales de la provincia.