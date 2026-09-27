27 de septiembre de 2026 Inicio
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Chile respaldó el comercio con Malvinas y marcó diferencias con el reclamo argentino de soberanía

El ministro de Defensa chileno, Fernando Barros Tocornal, avaló una eventual ruta comercial entre Punta Arenas y las islas y sostuvo que el Reino Unido ejerce el control del archipiélago desde hace 200 años.

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Chile respaldó el comercio con Malvinas y marcó diferencias con el reclamo argentino de soberanía

Chile respaldó el comercio con Malvinas y marcó diferencias con el reclamo argentino de soberanía

El ministro de Defensa de Chile, Fernando Barros Tocornal, respaldó la posibilidad de ampliar los vínculos comerciales entre Punta Arenas y las Islas Malvinas y afirmó que el Reino Unido ejerce el control del archipiélago desde hace 200 años. Sus declaraciones se produjeron en medio del debate sobre la apertura de un corredor marítimo entre el sur chileno y las islas.

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Durante una entrevista con Radio Polar, Barros sostuvo que Chile mantiene su apoyo al reclamo argentino, aunque planteó que existe una situación de hecho por la presencia británica en el archipiélago. Según el funcionario, cualquier eventual solución debería alcanzarse por la vía pacífica y contemplar los intereses de los habitantes de las islas.

En ese contexto, el ministro también consideró que Chile y la región de Magallanes tienen derecho a desarrollar actividades comerciales dentro del marco legal. De esta manera, avaló la posibilidad de establecer una conexión marítima entre Punta Arenas y Malvinas, una iniciativa que es discutida por autoridades locales y sectores empresarios de esa región.

El respaldo oficial de Chile al reclamo argentino

La posición expresada por Barros contrasta con el respaldo que el presidente chileno, José Antonio Kast, había transmitido recientemente a la Argentina sobre la cuestión Malvinas. En un comunicado oficial difundido tras un encuentro bilateral, Kast reiteró el apoyo de Chile a los legítimos derechos de soberanía de la Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. También respaldó la reanudación de negociaciones entre Buenos Aires y Londres para alcanzar una solución pacífica y definitiva a la disputa.

Las declaraciones del ministro de Defensa se conocen además después de que Javier Milei volviera a reclamar ante la Asamblea General de Naciones Unidas la soberanía argentina sobre Malvinas y reclamara al Reino Unido la reapertura de las negociaciones.

En paralelo, el Gobierno británico reafirmó su posición sobre el archipiélago y sostuvo que no tiene dudas sobre su soberanía sobre las islas, en respuesta al discurso del Presidente argentino ante la ONU.

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